ZAR TAKO IGRA PRVI NA SVETU? Evo šta je Janik Siner postigao od kad je pao na doping testu

Teniski svet je potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. Od aprila, kada je saznao da je "pao", italijanski teniser je više puta otkazivao učešće na prestižnim turnirima, ali je uspeo da se okiti i sa dve titule.

Siner je sredinom aprila prvi put bio pozitivno testiran na doping, a odmah nakon toga povukao se sa turnira u Madridu. Potom je odlučio da se povuče na 27 dana iz tenisa, a razlog je bila povreda kuka.

Odlučio je da se povuče sa turnira u Rimu ne bi li se što bolje pripremio za Rolan Garos. Tamo je zaustavljen od Karlosa Alkaraza u polufinalu i nakon toga je počeo sa treninzima na travnatoj podlozi.

U okviru priprema za Vimbldon učestvovao je na turniru u Haleu, gde je i osvojio svoju prvu titulu od suspenzije, a nakon toga usledio je Vimbldon.

Na trećem grend slemu u sezoni prvi teniser sveta je došao do četvrtfinala, a u ovoj fazi poražen je od Danila Medvedeva.

Neposredno po završetku Vimbldona, teniski svet je ostao u šoku kada je Italijan saopštio da neće nastupiti na Olimpijskim igrama a razlog je bila bolest.

Vratio se posle Olimpijskih igara ali je i na turniru u Montrealu podbacio porazom u četvrtfinalu od Andreja Rubljova.

Nastavio je na turniru u Sinsinatiju gde je uspeo da dođe svog novog trofeja, ali je njegov trijumf ostao u senci toga da je sada obelodanjeno da je "pao" na doping testu.

On je izgubio 400 bodova i 250.000 dolara, ali iako je u pitanju unošenje nedozvoljenih supstanci, on i dalje ima pravo da igra jer je utvrđeno "da nije namerno to uneo u organizam", o čemu su vas "Novosti" već izvestile u tekstu "Janik Siner dvaput pao na doping testu, ali mu dozvoljeno da igra!". Tu vas čeka podrobna analiza i kada i kako je došlo do korišćenja nedozvoljenih susptanci, i kako se Italijan branio i koja je to (privatna) firma donela odluku da je nevin.

