"ŽIVIM U KOFERIMA": Novak Đoković otkrio kako se spremao za NJujork (VIDEO)

Novak Đoković je odavno pomerio granice tenisa.

Konačno je došao i do toliko željene zlatne medalje na Olimpijskim igrama i tako osvojio sve u "belom sportu".

Sad se sprema za novi turniru, Ju-Es open. Ali, Novak ne bi bio Novak kada se ne bi malo i našalio.

On je iskoristio priliku i objavi snimak na društvenoj mreži "Tik-tok" i da pokaže kako teku pripreme pred polazak u Njujork.

Evo bez čega naš najbolji teniser ne može kad krene na put.

- Priprema moje torbe. Menjam ih, zato što ovu inače igrači koriste na Vimbldonu. Veća je, ima više prostora, to je ono što mi je uvek potrebno. Pogotovo nama teniserima treba više prostora za rekete, kačkete, čarape, znojnice. Tu je i knjiga, "Sve počinje sa molitvom". Tu su, naravno, i suplementi, energetski diskovi. Svakako, ja sam jedan od onih ljudi koji uvek ponesu više nego što im je potrebno. Jednom sam sleteo u Njujork i otišao pravo na teniski teren da treniram i zato ću ovaj put da spakujem i majice, opremu i čarape za trening. Uzbuđen sam, kasno je veče, još je ostalo da se dosta toga spakuje. Živim u koferima, to je moj život. To nije tužna priča, ne upoređujem to ni sa čim. Samo govorim ono očigledno. U suštini, to je to. Vidimo se u Njujorku - rekao je Novak.

Novak Đoković na predstojećem Ju-Es openu brani titulu (2.000 bodova), a Janik Siner, prvi reket sveta, osvojio je turnir u Sinsinatiju i trenutno mu beži 2.300 bodova.

