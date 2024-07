KAKVE REČI GREND SLEM ŠAMPIONKE: Evo šta je čuvena teniserka poručila Novaku Đokoviću

Nekadašnja šampionka Ju Es Opena Trejsi Ostin govorila je za medije o Novaku Đokoviću, kao i o tome šta očekuje od njega u narednom periodu.

FOTO: Tanjug/AP

Ona je rekla da je fantastično da sa 37 godina igra na takvom nivou iako nije osvojio ni jednu titulu.

- Sa 37 godina, jedino on može da zna koliko mu je pun rezervoar i koliko je motivisan. Nije osvojio titulu ove godine, što je ludost, ali znam da je igrao samo na sedam turnira. To znači da mu je i raspored turnira znatno lakši zbog godina, a možda više vremena želi da provodi sa decom i ne forsira telo previše - kaže Trejsi u podkastu "Insajd In".

Ona se nada da će Đoković igrati i dalje.

- Ne mogu da odgovorim na to, jer stvarno ne znam šta ti momci osećaju. Ljubav prema igri i sportu i to kako se staraju o svom telu su svakako bolji nego proteklih decenija. Tako da kažem, igraj sve dok mi to želimo, obožavamo da te gledamo! - zaključila je Trejsi.

Novaka Đokovića očekuju Olimpijske igre u Parizu koje počinju 26. jula.

