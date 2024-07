KRAJ JE KAD RAFA KAŽE: Nadal posle "maratona" u polufinalu Baštada (VIDEO)

Španski teniser, Rafael Nadal se plasirao u polufinale ATP turnira u švedskom Baštadu savladao Argentinca Marijana Navonea, rezultatom 2:1 (6:7(2), 7:5, 7:5).

Početak meča između Nadala i Navonea bio je neuobičajen, pošto je u prvih šest gemova viđeno čak pet brejkova.

Navone je servirao za set u devetom gemu, imao dve set lopte, ali je Nadal uspeo da se izvuče i napravi novi ribrejk.

Navone je u prvom setu imao 5:3, nije uspeo da odservira za set, ali je nakon dve spasene set lopte stigao do prednosti posle taj-brejka, koji je u svoju korist rešio sa 7:2.

Činilo se da će se Rafa brzo vratiti u meč, pošto je imao 3:0 na startu nastavka uz čak dva brejka viška, ali je Navone i to stigao. Ipak, posustao je u 12. gemu, izgubio je svoj servis, pa je Rafa stigao do 1:1.

Šta tek reći za treći set. Navone je poveo 2:0, ali je zatim Rafa osvojio pet gemova u nizu i stigao do 5:2. Imao je dve šanse da zaključi meč na svoj servis, ali nije uspeo, pa je mladi Navone stigao do 5:5. Nažalost po njega, tada je posustao, Rafa je osvojio osam od devet preostalih poena i stigao je do polufinala Baštada.

Tamo će osvajač 22 grend slem titule igrati protiv Hrvata Duja Ajdukovića.

