NOVAK ZA VEČNOST: Danas (15.00) finale Vimbldona Đoković-Alkaraz blokbaster duel drugi deo

NOVAK za večnost i besmtrnost. Na repertoaru bioskopa danas (15.00) Centralnom terenu Vimbldona u velikom finalu drugi je čin izdanja između Đokovića i Alkaraza. Srpski teniser preko puta mreže ima Karlosa, ali i mu je na dohvat ruke konačna kruna karijere.

Španac je prošle godine sprečio Noleta da se izjednači po titulama u Londonu sa Rodžerom Federerom (osam), ali predstojeća bitka ima mnogo veću vredost, jer bi novi 25. grend slem predstavljao zacementiranje status najboljeg svih vremena za Srbina. Pretekao bi na kombinovanoj večnoj listi dama i muškaraca Margaret Kort po broju pehara na najvažnijim nadmetanjima u belom sportu.

U retkim slučajevima nastavci uspeju da isprate popularnost prvog dela. Međutim, sa zapletom koji se nalazi na papiru, današnji meč mogao bi da bude kultno ostvarenje za sva vremena.

- Znam da Federer ima osam titula, a ja jednu manje. Takođe, svestan sam da ovo može da bude i 25. slem za mene. Naravno, sve to služi kao motivacija, ali tu je i veliki pritisak. Sa 37 godina od sebe očekujem da pobedim gotovo sve mečeve, kao i navijači. Pokušavam da budem na nivou Janika, Karlosa, kao i ostalih najboljih tenisera. Ove sezone iza mene su najslabiji rezultati koje sam imao u poslednjih mnogo godina. Moram tome da se prilagodim. Ako gledam unazad, postojale su sezone u kojima nisam dobro igrao pa sam osvojio Vimbldon i sve bi se promenilo. Tako je bilo 2018. godine kada sam imao operaciju lakta, pao sam na rang-listi. Nisam igrao tenis koji sam očekivao, ali uprkos tome stigao sam to trofeja. Zatim je došla kruna na Ju-Es openu i povratak na prvo mesto. Vimbldon iz mene izvlači ono najbolje – kaže Novak.

Verovatno glavni negativac na bilo kom drugom mestu osim u Londonu bio bi Alkraz. Tačno pet godina ranije Đoković u jednom epskom finalu srušio Federera, a publika koja nije naklonjena Novaku, verovatno mu neće biti ni sad iako potencijalno prisustvuju istoriji. Stoga, šesti međusobni susret, dva igrača (Novak vodi 3-2), sigurno će doneti još više, naboja i emocija nego ikada ranije.

- Jako dobro se poznajemo i svi dobro znaju šta ume Đokovića. Igrao je mnogo grend slem finala, osvojio ih je dosta. Prošle godine je bilo zaista teško. Stavio me je u veliki problem. Pomoći će mi osećaj, jer znam kako je igrati protiv Novaka u velikom meču. Imali smo okršaje na slemovima u finalu mastersa. Znam šta ću morati da uradim. Naravno da i on zna šta treba da uradi da bi pobedio. Spreman sam da prihvatim izazov – ocenio je Alkaraz koji juri četvrtu titulu na grend slemu, a drugu na Vimbldonu.

Za sad momak iz Mursije ima trofeje na Ju-Es openu iz 2022. i Rolan Garosu ove godine.

- Karlosova igra na travi i kako se brzo adaptirao je impresivno. Prošle godine je osvojio Kvins i Vimbldon. Niko nije očekivao da će se brzo naći način da igra na travi, pogotovo što je odrastao na šljaci. Vidim mnogo sličnosti u našim igrama. To je verovatno njegov najveći atribut, što može da igra na svakoj podlozi i prilagodi se svakom protivniku. Impresivno je šta je uradio tako mlad, kompletan je igrač. Svima je jasno da će osvojiti mnogo slemova u budućnosti, nadam se da će mi „dati“ krunu danas, a posle toga, videćemo, biću njegov navijač – ističe Novak.

Još jedan filmski scenario poput „hepienda“ u raspletima holvudskih komedija mogao bi da kruniše Nole. Titula posle samo 38 od operacije kolena bilo bi grandiozno dostignuće.

- Neverovatno je na neki način. Nisam bio siguran da li ću učestvovati. Potrudio sam se dodatno da se oporavim samo zato što je to Vimbldon. Srećan sam što sam stigao do finala. U prvih nekoliko mečeva nisam o tome razmišljao o peharu, već kako da se krećem i da se ne povredim. U mečevima treće i četvrte rundi, osetio sam da imam slobodu da pravim zahtevnije pokrete, a da je moj nivo igre blizu maksimuma. Tek tada sam krenuo da razmišljam o peharu – konstatovao je Đoković.

Slepo je sledio uputsva doktora, ali je uložio i dao sve od sebe.

- Nisam bio neoprezan u smislu da sam išao protivno medicinskim ekspertima koji su vodili proces oporavka. Nikada nisam forsirao. Od prvog dana sam radio sve što su od mene tražili, čak i više od toga. Zajedno smo se dogovorili smo se da nećemo pričati o sigurnom učešću do tri-četiri dana pred turnir. Sve što smo uradili tokom tog procesa nam je dalo povoljne signale. Razumem da su ljudi mislili da je prerano. Tejlor Fric je bio je u istoj situaciji i vratio se sa još manje vremena za oporavak. Za mene je bilo ohrabrujuće to što je bio već neko u istoj situaciji. On nije stigao do finala, nisam ni ja znao da li ću stići do finala, ali sam rekao da neću igrati ako nisam spreman – zaključio je Đoković.

Cena karte 10.000 evra

NAJSKUPLjA ulaznica za najgore mesto na Centralnom terenu dostiglo je cenu od neverovatnih 10.000 evra! Finalni meč Vimbldon između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza obara rekorde i izvan igrališta, pošto je reč o jednoj od najskupljih karata u belom sportu, a sigurno je da će paprena vrednost parčeta papira do početka finala biti još veća.

Put do finala

K. Alkaraz N. Đoković

M. Lajal 3:0 1. kolo V. Kopriva 3:0

A. Vukić 3:0 2. kolo Dž. Firnli 3:1

F. Tijafo 3:2 3. kolo A. Popirin 3:1

I. Ember 3:1 1/8 H. Rune 3:0

T. Pol 3:1 1/4 (predaja A. De Minor)

D. Medvedev 3:1 1/2 L. Museti 3:0

