DŽABA IM SVE! Novak Đoković jači od neočekivanih problema, bezobrazne publike i sjajnog Runea! Neverovatni Nole u četvrtfinalu Vimbldona

Novak Đoković se, posle izuzetno uzbudljivog meča osmine finala sa Holgerom Runeom plasirao u četvrtfinale Vimbldona, a zbivanja na terenu bila su daleko, daleko interesantnija nego što to konačan rezultat pokazuje - 6:3, 6:3, 6:2.

Teško da je Nole mogao da zamisli bolji početak megdana od onoga kako se odvijao u uvodnih deset minuta. Jer, nije izgubio nijedan jedini poen u tri početna gema, a kako je do kraja deonice osvajao čak 88% poena na svoj prvi servis, te nestvarnih 83% na drugi (primera radi, njegov rival je ostao na samo 11%), i ne čudi što je za pola sata na semaforu pisalo da Novak vodi u setovima.

Ali, kada je krenuo drugi, em je 21-godišnjak sa druge strane mreže podsetio svojim potezima zašto je prošle godine bio na momente i četvrti teniser sveta, em su u četvrtom gemu počeli neočekivani problemi:

Đoković je počeo da se drži za desni deo stomaka. I to najpre jednom, pa posle sledeće razmene udaraca još jednom, da bi to učinio i treći put. Nekako je priveo gem kraju, otrčao u svlačionicu i, minut kasnije, vratio se (uz negodovanje dela publike što je odlazio, na šta je odgovorio širenjem ruku i nečim što se ne priča pred decom). Bio je to samo početak "interakcije" između nje i njega...

Ali, ne samo da se vratio da igra, već je veliki nalet suparnika "presekao" kada se Rune ponadao da će mu 40:15 biti dovoljno da povede sa 4:3. Usledio je veliki preokret srpskog asa, brejk i malo potom, a ne baš odmah jer nije iskoristio čak šest brejk/set lopti, osvajanje i drugog segmenta ovog zanimljivog duela.

Treći je počeo tek nakon što je okončan pravi mali "rat" Noleta i publike, jer je na njeno dva gema dugo dobacivanje "(R)uuu(ne)" kad god bi Nole izgubio poen, on, posle osvajanja seta, navijačima to isto vikao, čak i kada je seo na stolicu.

Potom je usledio dodatno zanimljiv deo meča. Jer, Nole jeste napravio brejk u prvom gemu, da bi onda morao da izdrži i silne nalete 16 godina mlađeg suparnika, i svoja tri pada na teren u šestom gemu, u kome je Rune imao i brejk šansu.

Ipak, nade danskog igrača da će se nastaviti niz mečeva sa Novakom u kome svako od njih osvoji bar po set, brzo su raspršene. Nole se spasao iz nezgodne situacije, odmah potom napravio brejk i zakoračio ka četvrtfinalu.

Njegov naredni rival biće Aleks de Minor, koji se, međutim, nalazi u ozbiljnoj situaciji i pitanje je šta će sa tim susretom da bude.

Kraj! Đoković - Rune 6:3, 6:3, 6:2

6:2 - Pobeda! Novak je odservirao trijumf!

5:2 - Brejk Đokovića - Fantastična borba oba takmaca, Nole je na 40:15 za malo promašio teren lopticom (i potrošio poslednji "čelendž"). Ali, uzalud su se tada radovali Runeovi navijači, jer je on napravio dvostruku servis grešku i "predao" gem Srbinu koji servira za pobedu!

4:2 - Neverovatan gem! Novak je čak triput proklizao, jednom pao (požalio se potom i na bol u gluteus), pa je prednost ispustio, a Rune došao do druge brejk prilike na ovom meču. Servis-volej igra Novaka Đokovića odmah je "obrisala" tu šansu. Sledeći put je loptica posle Srbinovog poteza "obrisala" liniju (a Runeov "čelendž" je bio uzalud potrošen), čime je sedmostruki šampion došao do prednosti. Iskoristio ju je bekhendom poslavši lopticu u ugao terena, što Danac nije uspeo da vrati na pravi način.

3:2 - Ne posustaje danski teniser. Bekhendima je "pogurao" sebe ka osvajanju servis gema. I dalje ima brejk zaostatka. Posle kraće pauze meč će se nastaviti.

3:1 - Imao je Nole početnu prednost, Rune uz jednu bravuru iz punog sprinta ukoso ka mreži uspeo da dođe i do 30:30, no potom su dva dobra Novakova servisa donela Srbinu gem (mada, mora se priznati, Danac kao da je podigao nivo igre u ovim momentima. I ne čudi, kad će, ako ne sad...)

2:1 - "Upisuje" se Rune na semafor u trećoj deonici, mada, istini za volju, obojica su sada "zaređali" sa kiksevima. U dosadašnjem toku meča Novak je napravio 17 neiznuđenih grešaka, a imao 16 direktnih poena, a 16 godina mlađi suparnik 24 kiksa i 11 "vinera".

2:0 - Nije bilo svejedno! - Novak je brzo poveo sa 40:0, no onda je napravio dve uzastopne servis-greške (i potrošio jedan "čelendž"). Ipak, osvojio je naredni poen i, posle 13 minuta igre u trećem setu, a sat i 35 od početka meča, došao do 2:0 u aktuelnoj deonici.

1:0 - Brejk Đokovića! - Fantastičan je Nole u ovim momentima. Fantastičan. Imao je odgovor na sve što je Danac pokušavao, i, iako je Srbin bio taj koji je primao servise, izgubio je samo jedan poen.

6:3 - Set za Đokovića, posle spasene brejk šanse! Poveo je Nole sa 30:0, potom napravio prvu dvostruku servis grešku na meču, pa 12. neiznuđenu. I, rezultat je bio nerešen, što je osokolilo i Runea, ali i veliki deo navijača. Oni su počeli da viču "Ruuu(ne)", radujući se naročito što je Danac potom jednu dugu razmenu okončao dolaskom do brejk šanse. Nju je Đokovićev drugi servis "anulirao" jer je bio dovoljno dobro izveden da Srbin priđe mreži i poentira. Morao je, međutim, i sledeći put da dvaput izvodi početni udarac, pa se publika ponadala da će danski teniser moći do nove brejk prilike, no najbolji svih vremena je izveo majstoriju i, pogađanjem linije, došao do sedme set lopte. Nju je iskoristio i odmah odgovorio publici, vičući njoj "(R)uuuu!")

5:3 - Novak nije iskoristio šest set lopti! - Osetio je Nole da Runeu ne ide ni približno kao na startu deonicu, dodao je "gas" i poveo sa 0:40. Prvu set loptu nije iskoristio zbog dobrog poteza Danca, drugu zbog svog kiksa, a treću jer je dužu razmenu završio slanjem loptice u mrežu. Tada se iznervirao na sebe, što je publika prilično bezobrazno prokomentarisala vikanjem "uuu!". Nole se iznenadio takvim ponašanjem, raširio je oči u čuđenju, da bi potom osvojio naredni poen i došao do četvrte set lopte. Nju nije uspeo da pretvori u poen usled fantastične defanzivne reakcije Danca. Srbin se na mreži "bacio" koliko je mogao u stranu, maltene špagu napravio, no operisano koleno nje mogu dozvolilo da izvede udarac koji je želeo. No, kako je uhvatio suparnika u raskoraku, došao je i do pete set lopte, a ni nju nije "sproveo u delo" jer je sredinom sedmog minuta ovog gema poslao bekhendom lopticu van terena. Šesta set lopta se desila kada je Danac poslao lopticu u mrežu, posle čega je morao drugi put da servira. Nije ga sprečilo ni to da odigra odlično, forhend "viner" mu je doneo izjednačenje. A zatim je uspeo da povede i asom da dobije nestvaran gem.

5:3 - Dobro je! Nole je "potvrdio brejk", izdržao je pokušaj više nego deceniju i po mlađeg suparnika da se "vrati u igru" i sada ga gem samo deli od novog osvojenog seta.

4:3 - Brejk Đokovića! - Vodio je Rune sa 40:15 posle razornih servisa, Srbin nešto razgovarao sa svojim timom, ali ne baš zadovoljno, da bi potom počeo da igra izuzetno dobro. I to toliko, da je naredna tri poena Novak osvojio, stigavši tako do brejk šanse. Ipak, iako je morao da koristi drugi servis, 21-godišnjak je uspeo da poravna rezultat. Usledila je najduža razmena u dosadašnjem toku susreta, a nju je Runeov udarac pravo u mrežu okončao novom brejk prilikom za sedmostrukog šampiona. I ovoga puta je Danac morao da koristi drugi servis, ali ga nije iskoristio za dobro - poslao je lopticu u aut i, posle tačno sat vremena igre, Nole ima brejk prednosti u drugom setu!

3:3 - Odlično se Nole vratio u meč. Za minut je osvojio tri poena u nizu, a onda kod mreže pogrešio i umesto da osvoji gem, pogodio je lopticom mrežu. Nedugo zatim, nije baš odigrao klasičnu servis-volej igru, već je posle drugog udarca krenuo napred, da bi i taj volej poslao gde ne treba, u mrežu koja deli teren na dve polovine. Kao da mu se žurilo da završi "svoj" gem, a okončao ga je jednom malo dužom razmenom. Proteklo je 24 minuta igre u drugoj deonici, rezultat je 3:3. Prvi set je završen za 29 minuta.

20.03 - Novak se za oko minut vratio, a na neka dobacivanja publike odgovorio je raširenim rukama, u stilu "šta hoćete od mene?", a izgleda i malo opsovao, istina vrlo tiho. Ostavićemo to čitačima s usana...

2:3 - Rune dobija gem sa "nulom", a istog časa - Nole trči u svlačionicu. Izgleda da su neki problemi sa probavom, a ne povreda mišića? Saznaćemo čim se vrati na teren.

2:2 - Novak dobija gem, ali se dvaput ozbiljnije držao za stomak! Nadamo se da nije u pitanju neki problem sa mišićem, ali, ovo ne izgleda dobro...

20.54 - Nole je, tokom predaha posle 3. gema 2. seta nešto prigovorio sudiji. Nije ostalo najjasnije šta, ali nije ni bio najzadovoljniji odgovorom.

1:2 - Još jedan prilično impresivan Runeov servis-gem. Kao i na startu drugog seta, Nole je osvojio samo jedan poen. Daleko se popravio Danac u serviranju, a, recimo, u prvoj deonici je osvojio svega 11% na svoj ponovljeni početni udarac.

1:1 - Nakon što je na atraktivan način vratio jednu lopticu, Rune je, u pokušaju da to uradi i odmah potom - pogodio skupljača loptica. Išao je odmah da mu se izvini, sa dečakom je, na sreću, sve bilo u redu, ali su te dve razmene nagovestile da je danski teniser "obrisao" sve ono loše iz uvodne deonice i okrenuo novi list u ovoj. A najbolje rešenje za naprasno razigrane rivale je - sjajan servis, što je Novak sa jednim asom, pa dva brzopotezna poena, iskoristio da preokrene rezultat i osvoji "svoj" gem.

0:1 - Prvi put na meču Danac vodi. I ne čudi, vrlo sigurno je odigrao servis gem, Novak je ovoga puta nije uspeo da osvoji više od jednog poena. Srbin sledeći servira.

---

6:3 - Set za Novaka Đokovića! - Onaj jedan rani brejk, potom i vođstvo od 3:0, bili su dovoljan zamajac da uvodna deonica meča pripadne Noletu. Ipak, ne treba smetnuti s uma da su svi dosadašnji mečevi ova dva rivala završavani tek nakon što su obojica osvojila bar po set.

5:3 - Rune, koji je sada 15. na ATP listi, a bio je četvrti prošle godine, posle kiksa u prvom poenu, uspeva da drugi osvoji uhvativši Novaka u raskoraku. Kako je srpski teniser prejako vratio naredni servis, na semaforu su se stvari preokrenule u Dančevu korist (30:15) a to je brzo naraslo usled još jednog odličnog početnog udarca, koji je Nole vratio samo do mreže. Naredna razmena je imala ukupno tri udarca, a pripala je opet Runeu. Novak će sledeći servirati, i to za osvajanje seta.

5:2 - Ne popušta Noletov pritisak. Servisi ga dobro služe, ali i ne samo oni: u jednoj razmeni u kojoj su obojica trčala u punoj brzini po terenu, Novak je iz teške situacije uspeo da, trčeći udesno, forhendom pošalje savršenu kratku dijagonalu. Nedugo zatim, ponovo uz samo jedan izgubljen poen, osvaja gem.

4:2 - Uz drugu dvostruku servis grešku otkako je duel počeo, Danac se našao u problemu, semafor je pokazao 15:30. Potom je odservirao prvi as, ali to što je Novak svu težinu (u pokušaju da dođe do loptice) stavio na operisano, desno koleno, nije mu smetalo da nedugo zatim dođe do brejk lopte. Iz te situacije Runea je spasilo jedno pogađanje vrha mreže. Do preokreta je, na svoj drugi servis, došao drugom neiznuđenom greškom Srbina, a onda je odličnim servisom došao do 4:2, posle ukupno 19 minuta igre u ovom meču.

4:1 - Prvi put od početka meča Nole je izgubio jedan poen u servis gemu. To je bio i jedini koji je prepustio rivalu na putu da dva razlike opet pretvori i tri. Odlično kontroliše zbivanja u "svojim" gemovima srpski as, nema šta.

3:1 - Devet minuta od početka meča, a tek iz 13. pokušaja, Holger Rune je osvojio poen. To je publika nagradila aplauzom, Danac se (kiselo) nasmejao i, iako je izgubio narednu razmenu, dve koje su usledile je silovitim servisima rešio u sopstvenu korist. To mu je donelo 40:15, da bi sve začinio forhend paralelom koja je postala direktan poen. Prvi gem za danskog tenisera.

3:0 - Posle čak 10 osvojenih poena u nizu od strane Noleta, odigrana je najlepša razmena u dosadašnjem toku susreta. Đoković ju je završio sjajnim "skraćivanjem udarca", njegov suparnik jeste stigao do loptice, no nije uspeo da prebaci mrežu. A kako je i narednu razmenu završio pogađanjem mreže - bez ijednog izgubljenog poena od početka meča Nole stiže do 3:0!

2:0 - Brejk Đokovića! - Kakav start meča od strane najboljeg tenisera svih vremena! Nijedan jedini poen nije izgubio u dva uvodna gema. Nestvarna igra. Samo četiri minuta i već je dva razlike za Novaka.

20:16 - Na meč je došao Geret Bejl, čuveni velški fudbaler

1:0 - Odličan Noletov početak meča, tri poena osvojena za minut, uz izvrsne servise i vrlo kratke razmene. Potom je morao da koristi drugi početni udarac, a i njime je naterao rivala na bekhend kiks (slanje loptice u mrežu). Na "nuli" je Novak ostavio Runea.

20.13 - Meč je počeo! Servira srpski as.

20.07 - Srdačan razgovor sa sudijom (Niko Helvert, Nemac) kod mreže. Kada su takmaci upoznati sa nekim detaljima (koji su čiji peškiri, gde su semafori za merenje vremena posle poena i slično), arbitar je poručio "I, molim vas, gledajte da ne oštetite travu". "Daćemo sve od sebe!", dobacio je Novak, koji je, posle bacanja novčića, odabrao da prvi servira. A to će se i desiti posle kraćeg zagrevanja.

20.05 - Konačno! Novak Đoković i njegov suparnik izašli su na igralište.

19.13 - Podsetimo, ovo je raspored na Centralnom terenu za danas, ponedeljak, 8. jul:

od 14.30 Ribakina - Kalinska 6:3, 3:0, predaja Kalinske

potom Fric - Zverev (meč je završen tek u 19.47 i to senzacionalnim ishodom!)

potom Rune - Đoković

Đoković - Rune, međusobni dueli, "H2H"

Ovo je šesti duel između Runea i Đokovića, a Novak vodi samo sa jedan razlike, 3:2.





Prvi meč, na Ju-Es openu 2021. Nole je dobio sa 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:1, a potom je dva izgubio.Danac ga je savladao 2022. na pariskom i rimskom mastersu, oba puta u tri seta (3:6, 6:3, 7:5 u finalu u francuskoj prestonici, te 6:2, 4:6, 6:2 u četvrtfinalu u glavnom gradu Italije).





Đoković je preokrenuo pobedama na prošlogodišnjem turniru masters serije u Parizu (7:5, 6:7(3), 6:4), te na završnom mastersu, takođe sa 2:1 (po setovima 7:6(4), 6:7(1), 6:3).

---

