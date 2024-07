BRITANKA PROŽIVLJAVA PAKAO: Radukanu kroz suze poručuje: "Nisam želela"!

Britanska teniserka Ema Radukanu poražena je u nedelju od Lulu San s rezultatom 2:1, ali pored poraza suočava se i sa velikim pritiskom britanskih medija zbog odustajanja od miks dubla sa Endijem Marijem, čime je onemogućila da se legendarni teniser još jednom pojavi pred vimbldonskom publikom.

Foto: Profimedia

Ona je rekla da je vrlo uzrujana, kao i da je bila u suzama zbog svih komentara i poruka koje je dobijala nakon ove odluke.

- Mislim da to nije bila greška jer sam se osećala dobro, a onda sam se juče ujutro probudila ukočena. Moram na prvo mesto da stavim sebe, svoje singl mečeve i svoje telo. Mislim da je to bila prava odluka. Stojim iza te odluke. Bila je teška odluka jer je to nešto što sam oduvek želela da uradim - rekla je Radukanu.

Dodala je i da joj nije bila želja da oduzme poslednji meč Mariju, već samo da vodi računa o sebi svom telu.

- Naravno, nisam želela da Mariju oduzmem poslednji meč. Ali na kraju dana, mislim da bi mnogi igrači u sličnoj situaciji uradili isto, stavljajući svoje telo na prvo mesto - zaključila je Ema.

Endi Mari se nakon poraza na Vimbldonu povukao iz profesionalnog igranja tenisa.

BONUS VIDEO: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.