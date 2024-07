SINERU PRIPAO ITALIJANSKI OKRŠAJ: Janik preživeo Beretinija i zakazao duel sa Kecmanovićem

NIJE žreb pomilovao Janika Sinera. Već u drugom kolu Vimbldona odmerio je snage sa zemljakom Mateom Beretinijem. Prvi teniser sveta je na kraju pobedio posle velike borbe sa 7:6(3), 7:6(4), 2:6, 7:4(4).

FOTO: Tanjug/AP

U oba uvodna kola momak iz San Kadida je izgubio po jedan set i vidi se da ima određenih problema u igri. Ipak, sve to je bilo dovoljno da se savlada finalista ovog grend slema iz 2021. godine.

Od starta meča se vodila velika borba. U prvom setu jedinu brejk šansu, koja je ujedno bila i set lopta imao je Siner u 10. gemu, ali nije uspeo da je iskoristi. Potom je bio bolji u taj-brejk što mu je donelo početnu prednost.

Nije to obeshrabrilo Beretinija koji je nastavio da muči dobrog prijatelja. On je bio taj koji je prvi došao do brejka. To mu je donelo vođstvo od 2:4. Janik je odgovorio već u narednom gemu. Do kraja drugog segmenta brejkova nije bilo, pa je opet 13. gem bio presudan za ishod, a nakon 11 odigranih poena prologodišnji polufinalista Vimbldona je imao velikih 2:0.

Kada se očekivalo da zada završni udarac, desio se veliki pad u igri. Kvalitetan igrač kakav je Rimljanin je to iskoristio i sa ubedljivih 2:6 smanjio prednost rivala.

Na krilima povratka, Beretini je u četvrtom setu napravio brejk. Ipak, ponovila se scena iz drugog seta kada je Siner odmah uzvratio. Prvi na ATP listi je pokušao da izbegne treći taj-brejk, ali je propustio meč loptu u 12. gemu. Ono što nije uspeo da uradi tad jeste nekoliko minuta kasnije i meč je bio gotov posle tri sata i 46 minuta velike borbe.

Siner će u trećem kolu igrati protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića koji je pobedio Talona Grikspora.

