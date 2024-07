JOŠ JEDNO IZNENAĐENJE NA VIMBLDONU: Učešće u prvom kolu završio 17. teniser sveta

NA Vimbldonu se dogodilo još jedno veliko iznenađenje. Već posle prvog kola kući ide 17. teniser sveta Feliks Ože-Alijasim koji je izgubio od Tanasija Kokinakisa sa 4:6, 5:7, 7:6(9), 6:4, 6:4.

Ovaj meč počeo je u utorak, ali završen je u sredu. A posle prvog dana ništa nije slutilo da će Kanađanin biti eliminisan na samom startu turnira.

Imao je 23-godišnjak prednost od 2:0 u setovima i veliku priliku da meč reši već u narednom, ali je u taj-brejku trećeg segmenta propustio čak četiri meč lopte (jednu na svoj servis).

Od tada kao da je sve krenulo nizbrdo za Ože-Alijasima. Dozvolio je Australijancu da napravi veliki preokret i trijumfuje posle četiri i po sata igre.

Kanađaninu je i dalje četvrtfinale najbolji rezultat do kog je došao na Vimbldonu. On je to uspeo da uradi 2021. godine.

Što se Kokinakisa tiče on će u drugom kolu odmeriti snage sa Lukom Pujom koji je takođe posle pet setova pobedio Lasla Đerea.

