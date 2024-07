BRITANAC SREĆAN ZBOG MEČA KARIJERE: Deliti teren sa Đokovićem je nešto posebno

NOVAK Đoković u drugom kolu Vimbldona igra protiv Britanca Džejkoba Firnlija koji na konferenciji za novinare nije mogao da sakrijer oduševeljenje što će odmeriti snage sa trenutno legendom "belog sporta".

Foto: EPA-EFE/TIM IRELAND

Trenutno 277. na ATP listi je u prvoj rundi pobedio Španca Alehandra Moro Kanjasa i tako ostvario prvi trijumf na grend slemu u karijeri.

- Odlično osećanje! Sami momenat da sam na Vimbldonu, zaista velika pobeda i posebna za mene. Ne mogu da opišem šta osećam sada tačno... - rekao je Firnli, a preneo "Telegraf".

Potom se osvrnuo na predstojeći duel sa Novakom, što je bez ikakve sumnje do sada najveći za njega.

- Da, mogu reći da mi je to nagrada. Lagao bih kada bih rekao da nisam pratio rezultat sa Centralnog terena. Malo mi je "ušlo u glavu" to što ću da igram sa njim. Zaista sam uzbuđen. Najveći meč u karijeri. Samo da delim teren sa takvim igračem je posebno.

Prisetio se perioda kada je kao junior na terenima "Ol Ingland kluba" trenirao sa Rodžerom Federerom.

- Da, to je bilo 2018. godine. Trenirao sam sa njim kada je učestvovao na Vimbldonu. Bio sam junior i igrao sam juniorski Vimbldon. Došao je do organizacije i pitao da li ima neki igrač za trening i oni su poslali mene. To je bilo kul. On je super momak. Takođe, poseban igrač. Mnogo sam naučio iz toga.

Kada je u pitanju plan igre protiv sedmostrukog šampiona ovog turnira, odgovor je jasan - nema ga!

- To je dobro pitanje. Ne mislim da mnogo ljudi ima odgovor na njega. Nemam pojma. Pogledao sam mnogo njegovih mečeva. Nema rupa u igri. Pokušaću da uživam, da odigram koliko mogu. Nema tu mnogo taktike, čini mi se.

Za kraj se prisetio kada je kao dečak gledao kako njegov zemljak Endi Mari 2013. godine pobeđuje Đokovića na Vimbldonu.

- Da, sećam se. Gledao sam taj meč, zalepljen za trosed. Nisam se pomerao. Sjajan meč. Ne mogu reći da sam nešto naučio i ne bih rekao da ću igrati protiv Novaka 10 godina kasnije. Kul meč, da - zaključio je Firnli.

Podsetimo, Đoković je u prvom kolu ubedljivo savladao Čeha Vita Koprivu.

BONUS VIDEO: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.