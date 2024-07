KAD GOD MU JE TEŠKO... Novak Đoković je zvao ovog čoveka, a onda je on poginuo

NOVAK Đoković prolazi kroz težak period. Srbin još uvek nema osvojen grend slem u ovoj godini, iza ćoška su Olimpijske igre, a pitanje je koliko će mu i operisano koleno dozvoliti da se iskaže u najboljem svetlu na Vimbldonu i u Parizu.

Pred Noletom je čini se nikada izazovnijih mesec dana, ali nije prvi put da se nalazi u takvoj situaciji. Bio je Đoković u prošlosti i u težim sitaucijama i onda bi pozvao jedan broj telefona, a sa druge strane bi se javio Kobi Brajant.

To je otkriveno u nedavno objavljenoj knjizi "U potrazi za Novakom - čovek iza enigme" autora Marka Hodžkinsona, gde je u delu u kome se bavio Srbinovim "hejterima", objasnio i kako su se Đoković i Brajant povezali:

- Kada god je Novak imao problema ili se osećao samo loše, kada mu je bilo potrebno da se duhovno podigne, nazvao bi Brajanta jer je znao da će Amerikanac uvek biti tu za njega. Iako se Brajant nije razumeo u tenis, razumeo je emotivne izazove sa kojima se nosi elitni sportista, a to je ono što je bilo potrebno Novaku. Da pričaju na tom emotivnom nivou - navodi autor koji je u knjizi podrobno analizirao sve aspekte Novakove ličnosti.

- Nekada, kada bi pričali na telefon, Brajant bi odmah imao reči utehe i ohrabrenja za Đokovića. Bilo je i trenutaka kada je Brajant tražio vreme da razmisli o problemima koje ima Đoković i da na kraju dođe sa predloženim rešenjem - dodaje se i podseća da je Nole veoma patio kada je čuo da je košarkaš poginuo u helikopterskoj nesreći 2020. godine.

Tragične vesti dočekale su Novaka Đokovića na Australijan openu, gde je zaplakao noseći i specijalnu trenerku posvećenu velikom košarkašu L. A. lejkersa, dok mu je na poseban način odao čast i na Ju-Es openu kada je osvojio 24. grend slem. Jednostavno, nikada neće zaboraviti šta je učinio za njega jer je čak razmišljao i da ostavi tenis u jednom trenutku, zbog povrede lakta kada je strahovao od operacije.

Na drugoj strani Brajant je posebno voleo i cenio Novaka, za kojeg je isticao da je jedinstven i da je u razgovorima sa njim puno naučio o sportu, načinu zdravog života i fizičkoj pripremi, po kojoj je Đoković jedinstven.

Kobi Brajant je oduševio srpske navijače i ljubitelje Novaka Đokovića i na poslednjem Ju-Es openu za njega, gde je bio specijalni gost u studiju, a na pitanje voditeljke koje je glasilo "Rafa, Rodžer ili Novak", Kobi je odgovorio:

- Oni su sveto trojstvo tenisa, ali Novak je moj čovek - bez razmišljanja je rekao petostruki NBA šampion. Pojasnio je tada i zašto Nole, a ne Rafa i Federer.

- Imamo dobar odnos već dugo vreme. Moj bivši saigrač je Gasol, on je dobar sa Rafom, pa se znamo i to je bilo ok, Federer mi je poslao reket kad je čuo da igram tenis. Ali Novak je moj čovek. Kobi je otkrio da sa Đokovićem često priča o načinu na koji igrači u godinama moraju da misle o svojoj igri i održavanju tela u top formi.

Zanimljivo, Kobi je često na utakmicama umeo da opsuje na srpskom.

Podsećanja radi, Kobi Brajant je poginuo u helikopterskoj nereći sa još četiri osobe, nažalost, među poginulima je bila i njegova ćerka 13-godišnja Đijana.

