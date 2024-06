SENZACIJA U HALEU: Peti teniser sveta eliminisan u drugom kolu

VELIKO iznenađenje u drugom kolu Halea je priredio kineski teniser Džidžen Džang.

On je eliminisao petog na ATP listi Danila Medvedeva posle velike borbe sa 6:3, 2:6, 7:6(5).

Odlično je meč počeo 42. reket planete. U prvom setu je on bio taj koji je napravio jedini brejk, uradio je to u šestom gemu i ispostavilo se da je bilo dovoljno da dođe do prednosti.

Ipak, ne bi Rus bio to što jeste kada na bi pokazao reakciju. Drugi segment meča bio je izjednačen do rezultata 2:2, a onda je Moskovljanin vezao četiri gema i poravnao ishod.

Činilo se da će Medvedev uspeti da slomi otpor rivala, pošto je u odlučujućem setu prvi došao do brejka. To kao da je trglo Kineza koji je odmah vratio izgbuljeno. Teniseri su potom bili sigurni na servis i pobednik je odlučen u taj-brejku.

Danil je u 13. gemu vodio sa 4:1 i 5:3, ali Džang je uspeo da napravi preokret i stigne do najvećeg trijumfa u karijeri posle dva sata i sedam minuta.

On će u narednoj rundi igrati protiv Amerikanca Kristofera Jubenksa.

