CRNE SLUTNJE ZA ĐOKOVIĆA! Legendarni Amerikanac: Imao sam sličnu povredu i...

Nekada legendarni teniser Endi Rodik govorio je o nedavnoj povredi i operaciji Novaka Đokovića.

Tom prilikom on je Noletovo stanje uporedio sa sopstvenim pred kraj karijere. Rodik smatra da Srbin sasvim sigurno propušta Vimbldon i Olimpijske igre.

- Operisan je i mnogo će zavisiti od toga koliko je kidanje meniskusa jako. Kada sam imao 17 godina, pocepao sam meniskus, očigledno je to mlađe telo, i igrao sam se na njemu četiri-pet meseci. Uradio sam to ponovo pre nekoliko meseci i samo sam se odmorio, ali razlika je u tome što ne moram da igram Vimbldon za mesec dana. Ova operacija, barem na osnovu svake vrste koju sam video, uključujući i moju, stavlja Olimpijske igre van i Vimbldon ozbiljno ugrožava. Ne radi se samo o tome da kažem da je moje koleno u redu za mesec dana jer moraš da treniraš, a posebno Novak - rekao je Rodik.

Čuveni teniser smatra da Noletu nije dovedeno u pitanje samo Vimbldon i Olimpijske igre...

- Kladite se protiv velikana na sopstvenu odgovornost, ali kada neko ima 37 godina i počnete da operišete kolena, to je problem. Pocepani meniskus u kolenu nije velika stvar kada imate 24, 25, 26 godina, ali vreme za ovo je sr***e. To je najkraće vreme u godini za preokret. Rekao bih da je trava njegova najbolja podloga trenutno i najgora podloga za momke protiv kojih igra. Ako se povuče za dve nedelje, to je loše. To takođe dovodi u opasnost Ju-Es open i on bi mogao samo da završi ovu sezonu i da ima još jedan pomak sledeće godine - dodaje Rodik.

Amerikanac je takođe odbacio teoriju da Đoković treba da osvoji zlatnu olimpijsku medalju da bi upotpunio svoje nasleđe.

- Video sam argument koji kaže da ako ne osvoji zlatnu olimpijsku medalju, to menja sve. Ne, nije. To je jedan turnir svake četiri godine na slučajnom mestu koje je uglavljeno u sezoni. To jednostavno nije isto za tenisere (kao i za druge sportiste). Da se ​​teniseri pretvaraju da je isto kao i bilo koji drugi olimpijski sportista koji takođe može imati posao u "Home Depot"-u je luda priča. Možda je to važno za Novaka, ali Olimpijada ne znači isto za tenisere kao za druge sportiste - zaključio je Rodik.

