ŠPANAC BESAN NA RAFU! "Nije fer, nije pravedno! Ja sam to zaslužio, ne Nadal, ali..."

DOK španski teniser Rafael Nadal pokušava da se vrati u staru formu, a njegov kolega iz reprezentacije podigao je glas zbog "bika sa Majorke".

Iako je sve izvesnije da Rafael Nadal neće skoro da zaigra u staroj formi, očekuje se da nastupi za Španiju na Olimpijskim igrama, a njegov saigrač teško se miri sa tom odlukom.

Rafael Nadal je trenutno 262. mestu ATP liste, ali ima "zaštićeni renking", te ima preče pravo nastupa na Olimpijskim igrama, a to nije pravo Pedru Martinezu

Martinez se trenutno nalazi na 48. mestu na ATP listi, tačno je na granici, ali, projektovani ranking Nadala stavlja odmah iza Karlosa Alkaraza i Alehandra Davidoviča Fokine, međutim, on nije i jedini Španac koji će zbog njega ići na Olimpijske igre.

- U ovom slučaju, projektovani ranking je nepravda, jer od nas nije propustio Olimpijske igre zbog povrede, bez obzira na to što se radi o Rafi, koga bismo svi hteli da vidimo u Parizu, čak i ja kao fan. Ne vidim to kao nešto pravedno. Kao... Ako se sada povredim, za četiri godine iskoristim zaštićeni ranking na igrama u Los Anđelesu - kaže Martinez, koji nastavlja.

- Mislim da zaslužujem da idem na Olimpijske igre ove godine, a da ne odem zbog ovakve situacije, mislim da nije fer. Ali, ne mogu da kontrolišem to i to je to.

