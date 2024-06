USLOVI UTICALI NA POVREDU: Novak u čudu zašto teren nije mogao da se čisti češće?!

Povreda kolena dogodila se upravo zbog toga jer se okliznuo, poručio je Novak.

Foto: Goran Čvorović

Nagoveštaj za loš scenario i moguće povlačenje s turnira bio je i kada je, sinoć, neraspoložen i zabrinut, Novak Đoković stigao na konferenciju za medije posle icrpljujućeg meča osmine finala protiv Argentinca Fransiska Serundola, nakon još jednog epskog meča koji je odigrao u razmaku od dva dana. Žalio se tada na teren na kome se okliznuo i povredio.

- Uslovi i vremenske prilike koje smo imali ove godine su prilično neobični. Bilo je dosta kiše, veoma vlažno, blatnjavo. Šljaka je površina na koju možete nekako da utičete radovima i negom terena. Kada je u pitanju kvalitet šljakastih terena, Rolan Garos je ubedljivo najbolji na svetu, u to nema sumnje. Poznajem ljude sa terena dugi niz godina i imam odličan odnos sa njima. Razgovarao sa jednim od njih dok sam se zagrevao na centralnom terenu nekoliko sati pre meča. Osetio sam da je sunce izašlo, na sreću, posle dugih dana kiše, ali to je uticalo na teren, posebno na gornje slojeve šljake. Ne znam šta su tačno uradili. Čini se da je deo šljake uklonjen, tako da je na terenu bilo vrlo malo, skoro da je nije bilo. Suvoća, sunce i topliji uslovi utiču na šljaku koja postaje veoma klizava – rekao je Novak u veoma dugom objašnjenju.

Naglasio je da se povreda kolena dogodila upravo zbog toga jer se okliznuo.

- Dosta klizam. Svi klize po šljaci, ali ja sam se previše puta okliznuo. To je prilično neobično. Imam agresivnu vrstu kretanja, dinamičnu promenu pravaca. Meni je to normalno, mnogo puta sam se u životu okliznuo i pao na šljaci, i na travi, ali ovo je bilo previše. Imao sam razgovor sa glavnim sudijom i pitao ga da li je moguće da se teren očisti? Razumem da to nije bilo moguće kod svake razmene, ali zašto da ne kod svake druge ili treće. Da ne čekamo da se set završi, već da imam samo malo češće brigu o terenu – nastavio je Novak.

Sudija je rekla da će proveriti, razgovarala je sa supervizorom i odgovor je bio ne, preneo je Đoković.

- Tražio sam od supervizora objašnjenje. Ne upirem prstom, ne okrivljujem bilo koga, grupu ili pojedinca zašto je to tako. Samo pokušavam da shvatim u celom ovom procesu kakvu bi štetu za teren moglo da ima to da se očisti. U svakom slučaju, mi igrači to radimo nogama, pre nego što serviramo. Samo ne vidim zašto bi je to bilo štetno za teren. Od pomoći nama igračima bi bilo da se donese malo više šljake, da bi se malo smanjila mogućnost klizanja. Jer, kada se krećete tokom poena, uklanjate je. Onda odjednom, na nekim mestima je uopšte nema – objasno je naš teniser.

Đoković je istakao i da su članovi njegovog tima takođe razgovarali s organizatorima na Rolan Garosu, pokušavajući da razumeju čitavu situaciju.

- Pokušavam da shvatim zašto je to tako komplikovano učiniti i zašto je odgovor stalno bio - ne. Ne razumem. Ove uslove ne možemo da tretiramo kao uobičajene. Imali smo kišu i zaista loše vreme čak nedelju dana. To je uticalo na teren. Siguran da ljudi na terenu imaju pune ruke posla. Znam da rade veoma naporno. Ne kažem da to rade na pogrešan način. Apsolutno ne. Daju sve od sebe. Samo pokušavam da razumem, ako igrač nešto oseća na određeni način, šta još treba da čekamo da se dogodi? Povredio sam se. Preživeo sam. Dobio sam meč. Odlično. Ali, da li ću moći da igram sledeći? Da li bi ovakva povreda može sprečiti? Moguće, ako bi bilo samo malo više brige o terenu tokom seta. To je u suštini sve što tražim – naslutio je Novak šta bi moglo da se dogodi.

