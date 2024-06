DŽON MEKINRO U ŠOKU ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! "LJudi, 50 godina sam u tenisu..."

Novak Đoković i Fransisko Serundolo sastali su se u osmini finala na grend slem turniru "Rolan Garos 2024", a ono što je srpski teniser tada uradilo, izazvalo je nevericu kod nekada legendarnog igrača, a sada stručnog konsultanta za TV Eurosport, Džona Mekinroa.

Podsetimo, Đoković je u neverovatnom meču u pet setova pobdio Serundola i prošao u četvrtfinale.

Posle ovog teniskog maratona, šokirani Mekinro je ovako sumirao utise:

- Pedeset 50 godina sam u tenisu, dugo sam ga igrao, potom ostao da radim u njemu, sada sam tu da komentarišem. I, još uvek uspeve da me zapanji ovaj momak! Mislim, kako on radi sve ove stvari... - započeo je legendarni Amerikanac.





Tome je, gotovo u dahu, dodao:

- Pričali smo ranije tokom meča kako je još pre 12 godina Nole dobio dva meča u nizu u pet setova, dobijao je i Nadala, ali ovo sada... Ima 37 godina! Pa, kako taj čovek to izvodi?! Mislim, igrao je do tri noću prekjuče! Kako pronalazi načine da prođe kroz ovakve duele. Evo, ja da sam samo bio budan do to doba, ne bih mogao da dobijem nekog posle toliko nespavanja, a ne još na ovakav način. Prosto neverovatno!

Novak Đoković poentira iz špage protiv Serundola na Rolan Garosu / Screenshot / Eurosport





Upitan je i o čudesnom potezu u petom setu, kada je Đoković iz špage, tik uz mrežu, uspeo da poentira.





- Kakva je to samo fleksibilnost, i to nestvarna! On se, očigledno, oseća dobro u tome. Novak time mora da inspiriše sve u sportu, ne samo u tenisu, da i oni rade na sebi i postignu takvu fleksibilnost tela. Ne znam šta drugo osim takvog rada na sebi možete da uradite da biste došli u priliku da ostvarite ovakve uspehe - zaključio je Džon Mekinro.

