KARLOS ALKARAZ SE POKLONIO NAJVEĆEM IKADA! Evo zašto Novaku Đokoviću niko ništa ne može

Srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 16 sati meč osmine finala Rolan Garosa protiv Argentinca Fransiska Serundola.

Tanjug/AP

Nole "lovi" novi plasman u četvrtfinale, a tamo se već nalazi Karlos Alkaraz, gde će snage odmeriti sa Stefanosom Cicipasom. A dok ne dođe do susreta Španca i Grka, mladi teniser je hvalio Novaka Đokovića.

- Novak je dobar na svakoj podlozi, ali ovde na šljaci on stvara veliki pritisak na rivala u svakom momentu. Svaka razmena ja na 100 odsto, i moraš da budeš na najboljem nivou. Za njega, to je normalno, ali za većinu igrača to je previše zahtevno - objasnio je Karlos Alkaraz.

Podsećanja radi, Đoković brani titulu na Rolan Garosu, pošto je prošle godine u finalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

