DUŠAN LAJOVIĆ JEDVA ČEKA NASTUP ZA SRBIJU: Radujem se Olimpijskim igrama i Dejvis kupu!

Nije uspeo Dušan Lajović (61. ATP) da preskoči drugo kolo na Rolan Garosu, ali su mu zato sve misli usmerene ka predstojećoj Olimpijadi koja će se održati tokom leta na ovim istim terenima.

Foto: Goran Čvorović

Biće to prvi put da nastupa na Olimpijskim igrama.

- Iskreno, to mi je bio cilj poslednjih godinu dana, da ostvarim plasman na OI! Blizu su, u Parizu, u delu sezone kada igram u Evropi. "Prelomio" sam jer mi uslovi odgovaraju. Idem tamo s nadom da mogu nešto da uradim. Uzbuđen sam, radujem se što ću biti prvi put na Olimpijskim igrama. Sigurno će biti drugačiji osećaj, jer je skroz drugačija atmosfera od one na koju smo navikli. Jedva čekam da vidim kako će to da izgleda – istakao je Lajović.

Osvrnuo se i na važan meč koji će naša Dejvis kup reprezentacija odigrati u septembru protiv Grčke. Veruje da ćemo biti kompletni.

- Igramo kod kuće, trebalo bi da bude tvrda podloga. Jako bitan meč za nas za povratak u Svetsku grupu. Zavisi i od Ju-Es opena i kako se stvari tamo budu odvijale, ali nadam se da ćemo uspeti da se "resetujemo". Imamo zanimljiv meč protiv Grčke. Nadam se da će biti otvorenom, moglo bi, septembar će biti, realno je – poručio je Lajović.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.