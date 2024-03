"ŽAO MI JE ŠTO TI NEĆU DATI ONO ŠTO TRAŽIŠ": Kako je Novak Đoković iznenadio hrvatske medije posle rastanka sa Ivaniševićem

Kao i svih prethodnih dana, uz prvog reketa planete, na terenima na Košutnjaku, stajao je Nenad Zimonjić koji u medijima i javnosti sve više figurira za prvog kandidata da nasledi Ivaniševićevo mesto u Novakovom boksu ali trebalo bi prvo sačekati da vidimo šta će Đoković na to reći. Nešto više od samog Đokovića, pokušali su da izvuku i novinari hrvatskog lista "Slobodna Dalmacija" koji su posetili Noletov trening u Beogradu, ali nisu uspeli da dobiju ništa više od onoga što je naš as već istakao na društvenim mrežama kada je objavio da prekida saradnju sa Goranom Ivaniševićem.

- Ne mogu sad ništa da komentarišem, žao mi je što ti neću dati ono što tražiš, ali hvala što ste došli. Dobrodošli ste da ostanete tu, ali Goran i ja smo okončali saradnju. Videli ste objavu, tako da... - poručio je Đoković za "Slobodnu Dalmaciju".

Irving: Novak mi je brat

NBA superstar Kajri Irving, poistovetio se sa Novakom Đokovićem tokom intervjua za španski list "Mundo Deportivo", budući da su obojica bili kritikovani od strane dela javnosti zbog odluke da se ne vakcinišu tokom pandemije virusa korona.

- Ne poznajem Đokovića tako dobro, ali znam da smo jedan drugome slali podršku izdaleka. Nosili smo se sa sličnim situacijama u kojima je suština bila u autonomiji tela i u tome da svako ima priliku da radi šta smatra da je najbolje za sebe- Osećam da je on moj brat na ovom svetu, moj brat u ovom tipu problema. Zato podržavam Đokovića - doneo je odluku i nije me briga za one koji ga ne podržavaju - kazao je bek Dalas Maveriksa.