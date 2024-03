BUKTI TENISKI RAT! Novak Đoković žestoko udario na ATP

Simona Halep se raduje povratku takmičenjima, nakon što je njena suspenzija zbog kršenja antidoping pravila sa četiri godine umanjena na devet meseci.

Sud za sportsku arbitražu (CAS) u utorak je umanjio suspenziju, kojom je Halep kažnjena zbog kršenja antidoping pravila i nepravilnostima u biološkom pasošu.

Taj period od devet meseci suspenzije istekao je prošlog jula, pa 32-godišnja dvostruka grend slem šampionka može odmah da se vrati tenisu.

Sada je povodom cele te situacije reagovala i PTPA, organizacija tenisera koju je osnovao Novak Đoković. Iako je Simona Halep sada slobodna da se takmiči PTPA je izdala saopštenje u kome se ističe da ona ipak nije pobedila, a još jednom je Novakova organizacija stala u odbranu tenisera i teniserki.

"Kao što je postavljeno našim principima PTPA jasno podržava sve igrače i igračice tokom procesa apelacije za svoja prava i tokom borbe za far i logičan anti-doping sistem. Sud za sportsku arbitražu je smanjio kaznu Simoni Halep sa četirti godine na devet meseci, ali to ne smanjuje potrebu za zdravom reformom nepravednog sistema i za zaštitu ovih prava. Simona je već imala uslovnu kaznu od 17 meseci i izgubila je ranking, novac od nagrada, reputaciju i na druge načine je nepovratno oštećena. Njena uspešna žalba neće to nadoknaditi. PTPA je radila sa Simonom i njenim timom tokom cele prošle godine i raduje se nastavku podrške i njenom povratku takmičenju. Ostajemo posvećeni saradnjii i naporima za logična poboljšanja i povećanu odgovornost procesa koji i dalje pokazuje ogromne mane. Pravedniji i logičniji sistem mora da se impementira na benefit svih uključenih", navodi se u saopštenju PTPA.

Izvršni direktor PTPA Ahmad Nasar je istakao na tviteru ponovo da ovo nije pobeda Simone Halep. Nekadašna prva na ATP listi i osvajačica Rolan Garosa i Vimbldona je mnogo toga izgubila.

"Prvo i osnovno drago nam je da je Simona Halep očistila svoje ime. Ali oklevamo da to nazovemo pobedom. Niko nije pobedio ovde. Ona ne dobija nazad godinu i po dana, ne dobija nazad VTA poene i nagradne fondove turnira. A da sve bude gore, CAS je presudio da je Simonina suspenzija završena prošlog jula. Da li neko ima vremeplov? Ovo mora da se promeni i mi ćemo raditi da se promeni", napisao je on.

