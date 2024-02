MEDVEDEV HITA KA TITULI: Rus ubedljivo do polufinala Dubaija

RUSKI teniser Danil Medvedev hita ka tituli u Dubaiju pošto je u četvrtfinalu ubedljivo pobedio Alehandra Davidoviča Fokinu sa 6:2, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je bio izjednačen sve do petog gema kada je četvrti igrač planete napravio brejk. On je do kraja seta rivalu još jednom oduzeo servis i došao na korak od trijumfa.

Seriju Medvedeva od 8:0 u gemovima Španac je prekinuo tek u petom gemu drugog seta kada se upisao na semaforu i to tako što je Moskovljaninu oduzeo servis.

Rus je do kraja bez problema održao stečenu prednost i mogao je da počne da slavi posle 80 minuta igre.

Medvedev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Hubert Hurkač (Poljska) - Igo Amber (Francuska).

Vredi pomenuti da Danil brani titulu u Dubaiju, a nikada do sada u karijeri nije uspeo da odbrani pehar.

