NOLE POČEO PRIPREME ZA INDIJAN VELS: Srbin se sprema za povratak na teren, a njegov rival posrće

ODMOR je gotov vreme za spremanje za naredne izazove. Novak Đoković prvi put posle poraza u polufinalu Australijan opena od Janika Sinera uhvatio se reketa u svojoj bazi u Marbelji i opet se našao na teniskom terenu gde se priprema za prvi sledeće takmičenje koje mu predstoji Indijan Vels (5-17. mart).

FOTO: Tanjug/AP

To će biti samo uvod u paklenih pet meseci, koje očekuju našeg asa, jer će turniri nizati jedan za drugim. Posle mini-turnije u SAD, posle Kalifornije ide u Majami (20-31. marta). Noleta potom očekuju mastersi na šljaci pre nego što akcenat bude bio na Rolan Garosu, Vimbldonu i OI u Parizu.

Za to vreme, srpski teniser je danas započeo 413. sedmicu kao najbolji na svetu, a tu bi i mogao da se zadrži još neko vreme, jer je Karlos Alkraz nastavio da posrće. Španac ni na devetom turniru zaredom neće doći do titule, pošto je u polufinalu takmičenja u Buenos Ajresu ispao do Čilenaca Nikolasa Harija (0:2). Crna serija momka iz Mursije traje od Vimbldona lane kada je u spektaluranih pet setova bio bolji od Đokovića.

- Težak poraz, zaista me boli što sam izgubio. Ima mnogo stvari koje moraju da se poprave, moj nivo igre mora da raste. Bio sam daleko od svog stvarnog nivoa. Fizički sam se dobro osećao, a pozitivna stvar je što vidim da dosta toga mogu da unapredim. Moram mnogo bolje da čitam igru, da dam svoji najbolju verziju u momentima tenzije. Sramno je što nisam uspeo da popravim koncentraciju od 2023, ipak duga je sezona, sve može brzo da se okrene - razočaran je bio Alkaraz.

