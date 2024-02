ALKARAZ IZNENADIO MEDVEDEVA: Pitam se zašto je to rekao, zanimljivo je

DANIL Medvedev prokomentarisao je izjavu Karlosa Alkaraza da su mu Olimpijske igre važnije od grend slem titula.

Rus u prvi plan stavlja grend slemove, pa tek onda ostale turnire.

- Iznenađen sam Alkarazovim komentarom. Pitam se zašto je to rekao, da li je to zato što je gledao Olimpijske igre kao klinac ili je neki drugi razlog, zapravo je zanimljivo. Kad sam igrao na OI u Tokiju, zaista sam želeo da to bude dobro i posle poraza (izgubio od Buste u četvrtfinalu) bio sam veoma, veoma razočaran i nedelju dana sam se zaista osećao loše, što mi se ne dešava stalno posle poraza. To je veliki događaj, svaki igrač sanja da pobedi, ali mislim da su grend slemovi, ipak, važniji u tenisu - istakao je treći igrač sveta za "Eurosport".

Međutim, za njegove igre i ono što je postigao momak iz Mursije, Medvedev ima samo reči hvale.

- Ludo je startovao, u njegovim godinama. Najmlađi svetski broj jedan u istoriji, to govori sve. Sada kad gubi više mečeva nego ranije, vidite da ljudi govore da je izgubio samopouzdanje. I dalje ima samo 20 godina, veoma je mlad, normalno je da ima uspone i padove. Neverovatan je talenat. Znali smo odmah kad je došao na Tur. Sećam se kad je bio blizu Top 100, sparingovao je sa Rubljovim. Andrej je jedan od najtežih igrača u tenisu, Karlos je imao 17 godina. Gledao sam i mislio sam: "Vau, udara jače od Andreja. Ovaj momak ima dobar potencijal".

Dodao je još i da mu predstoji mnogo izazova.

- Biće zanimljivo videti kako se nosi sa svim tim stvarima koje dolaze sa igranjem tenisa, mnogo sponzora, interesovanja, takvih stvari. Neki momci se lakše nose sa tim, neki imaju pritisak, drugačije se ponašaju. Mislim da je još mlad za donošenje nekakvih zaključaka, videćemo kako će proći kasnije - zaključio je Medvedev.

