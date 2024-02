"OVO NIJE NORMALNO!" Novakov rival je potpuno šokiran šta Đoković radi

Francuski teniser Rišar Gaske pohvalio je Novaka Đokovića zbog sjajnih partija u poznim igračkim godinama, što nije učinio i za Mesija i Ronalda, s obzirom na to da je njih dvojicu iskritikovao.

Gaske je dao zanimljivo poređenje, koristeći kao primer Noleta.

Francuz je zapanjen koliko Srbin igra na vrhunskom nivou i sada, za razliku od Lionela Mesija koji fudbal pred kraj karijere igra u ne baš svetski poznatom i jakom klubu, Interu iz Majamija, dok je između redova "pomenuo" i Ronalda zbog njegovog angažmana u Saudijskoj Arabiji, koja ne spada u najjače lige na planeti.

- Mora da se vremenom postane manje dobar nego što se bilo. To važi za sve, osim za Đokovića, koji osvaja grend slemove sa skoro 37 godina. Da li smo to ikada doživeli u sportu, osim možda Majkla Džordana? Eto, Mesi igra u Majamiju, ostali (velikani) u Saudijskoj Arabiji, a on je (i dalje) svetski broj 1! Ne mogu da objasnim zašto je on toliko jak u tim godinama. Sa 37-38 godina bilo bi normalno da si manje dobar nego sa 25 - rekao je Gaske.

