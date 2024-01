"OPET BI TO URADIO": Jelena Dokić progovorila o pomirenju sa ocem Damirom

Proslavljena teniserka Jelena Dokić ima jako tešku životnu priču koju je opisala u svojoj autobiografiji.

Otac Damir joj je zagočarčao život i vrlo verovatno sprečio da njena karijera bude daleko uspešnija.

Jelena je u jednom intervjuu otkrila koliko pati za porodicom i da je čak želela da se pomiri se ocem nasilnikom.

- Poslednji put sam imala kontakt sa njim pre 10 godina. I da, čak sam pokušala da se pomirim s njim jednom ili dvaput - rekla je za Sidnej morning herald i nastavila:

- Mislim da, bez obzira na to šta se desi, na neki način se nadate da biste možda mogli spasti vezu kada je porodica u pitanju. Ali veoma je teško kada se neko ne kaje ili ne može da kaže izvini. U stvari, ono što kaže je da bi sve to ponovio. Dakle, za mene je to veoma, veoma teško. Morala sam da napravim rez i kažem: "Ne treba mi toksična osoba ili toksična veza u mom životu".

Iako nije u prošlosti imala podršku brata i majke, sada je sa njima u dobrim odnosima.

- Imam sjajan odnos sa bratom, što mi je zaista drago jer je moj otac iskoristio mog brata ne dozvoljavajući mi da razgovaram sa njim oko sedam godina, jer je bio mnogo mlađi od mene. Čujemo se svaki dan, a takođe i sa mojom mamom. Imala sam teške razgovore sa njom jer je bila na strani mog oca - ali danas smo u dobrim odnosima.

Dokićeva kaže da niko nije reagovao dok je bilo očigledno da se njen otaca užasno ponaša i da je konstantno pijan.

- Samo bih volela da je neko rekao: "Vidi, dvoje maloletne dece idu kući sa ovom osobom i to nije u redu". Volela bih da je bilo možda malo više zabrinutosti.

