"NIJE TO BIO NOVAK ĐOKOVIĆ!" Janik Siner o problemima koje je primetio kod najboljeg igrača sveta

ITALIJANSKI teniser Janik Siner rekao je da je srećan zbog prvog plasmana u grend slem finale, nakon što je u današnjem polufinalu Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pobedio branioca titule Novaka Đokovića.

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, mladi Italijan je skrenuo pažnju medijima da se "ne zanosi previše pobedom" pošto je primetio da nešto nije bilo u redu sa Đokovićem. Obraćajući se medijima, dao je svoj sud o onome što je mogao da vidi iz prve ruke.

"Prva dva seta video sam da nije dobro udarao lopticu, nije je udarao kako ume, takođe, nije se dobro kretao. Mislim da nije bio fokusiran kao što ga obično viđamo u ovakvim mečevima. To sam primetio", kazao je Siner koji se nije previše opuštao kada je to primetio, nego je insistirao da igraju tenis visokog nivoa, koji u tom trenutku Đoković nije mogao da isprati i zato je, "dok si rekao keks", vodio sa 2:0.

"Ali, vidite, morate biti spremni ako se to promeni, što se i desilo u trećem i četvrtom setu kada smo igrali na istom nivou. Takođe, Novak je najbolji riterner u istoriji, a nije imao brejk šansu i statistika dosta govori. Dešava se u tenisu da imate loš dan i tada je jako teško da pobedite. Video sam u prvom setu da nije igrao dobro, ali sam se trudio da igram ja na svom nivou".

Podsećanja radi, Đoković je doživeo povredu zgloba koja ga je na neko vreme izbacila iz ritma, potom je bio prehlađen i jedva je uspevao da diše na vrelom australijskom suncu, dok je bilo i nekih taktičkih promašaja zbog kojih se svađao sa Ivaniševićem.

"Karlos, Rune i ja smo skroz drugačiji teniseri. Imam osećaj da je svako od nas mentalno drugačiji, ali ono što nam je zajedničko je da verujemo u sebe i to dosta pomaže. U tenisu kada verujete, to je već velika prednost. Mislim da smo srećni što smo imali sreće da vidimo Novaka kako trenira, nadamo se da će se vratiti Rafa da vidimo i njega, imao sam sreće da ga vidim u Adelejdu, dok sa Federerom nisam imao sreće. Na neki način, uvek pokušavam da učim od njih i to je uvek bio deo procesa koji nije završen. Mislim da još možemo da napredujemo i srećan sam zbog svog prvog finala u Melburnu. Znam da moram još da napredujem!", naglasio je Siner.

