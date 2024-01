BIO JE TO AUTOGOL, KARDINALNA GREŠKA: Nekadašnji trener Novaka Đokovića otvorio dušu

NOVAK Đoković će po 11. put igrati u polufinalu Australijan opena u pohodu na isti broj titula. U četvrtfinalu savladao je Tejlora Frica, a eksperti "Eurosporta", govorili o igri srpskog tenisera.

Foto: Goran Čvorović

Amerikanac Džon Mekinro istakao je da je oduševljen Novakom.

- Svaka čast Novaku, počeo je servis užasno, sa procentom od 20 odsto. Do kraja meča imao je više asova i bolji procenat od Tejlora Frica, koji nije servirao loše. Fric je uradio mnogo toga dobro, igrao je dobro. Koristio skraćene lopte, pokušavao da izađe na mrežu, sve... Na kraju dana, Đoković ima sve i može sve. Videti čoveka od 36 godina kako ima toliku želju... Znao sam da igra na visokom nivou , ali ovo je ludo, apsolutno neverovatno, rekao je Mekinro, komentator "Eurosporta".

Tim Henman dodao je da Đoković uvek nađe način da završi posao u Melburnu.

- Fric je imao set poen u prvom setu i nije ga iskoristio. To je Novaku dalo prostora za disanje. Bila je to velika planina na koju je morao da se popne. Đoković je bio opušteniji nego ikada pre. Deluje zadovoljno pozicijom u kojoj se nalazi. Igra u sjajnoj formi i mislim da niko ne bi bio iznenađen ako ponovo osvoji titulu.

Boris Beker, nekadašnji trener Novaka Đokovića dobro poznaje mentalitet srpskog tenisera. Prokomentarisao je trenutak kada je Nole svim silama pokušavao da dozove ljude u svom boksu, a niko ga nije primetio.

- To je autogol. Imaš četvoro ljudi u boksu. Jedan ili dvojica moraju da gledaju. Kardinalna je greška ne biti prisutan sa Novakom Đokovićem. On želi tu prisutnost od svih ljudi u svom boksu tokom svakog poena, da navijaju i pate zajedno sa njim. Ako to nije tako, ovakve stvari se dešavaju, rekao je, Beker pa potom prokomtenarisao i sam meč:

- To je bio težak posao. Prvi set trajao je preko 90 minuta. Nakon drugog seta, brinuo sam o mom dragom Novaku po prvi put - psihički takođe, teško je disao. Tokom deset minuta dok je Fric bio u svlačionici, Novak se oporavio. Kada je napravio prvi brejk u trećem setu bio sam siguran da će pobediti.

