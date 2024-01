DA LI ĆE 10 BITI SREĆAN BROJ? Rubljov utišao "Rod Lejver Arenu" i plasirao se u četvrtfinale Australijan opena

RUSKI teniser Andrej Rubljov posle velike borbe i preokreta uspeo je da se plasira u četvrtfinale Australijan opena.

On je pobedio Australijanca Aleksa de Minora sa 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0 i tako se domogao 10. četvrtfinala na grend slemovima.

Zanimljivo nikada nije prošao u polufinale, pa ostaje da se vidi da li je konačno došlo vreme da Moskovljanin napravi iskorak.

U prvom setu viđena su tri brejka, jedan više je napravio peti igrač planete i uspeo je da dođe do prednosti. Nije to pokolebalo 10. na ATP listi koji je nošen publikom na "Rod Lejver Areni" počeo da igra veoma dobro.

Drugi i treći su rešeni u taj-brejku, a u oba je De Minor bio bolji i došao je na korak do velikog trijumfa.

Očekivalo se da će Australijanac uspeti da slomi Rusa, ali Andrej je imao odgovor i u četvrtom setu je brzo došao do 3:0. Ipak, vratio je Aleks brejk, no odmah je u šestom gemu opet izgubio servis. To Rubljov nije propustio i izjednačio je rezultat.

U petom setu je na terenu postojao samo peti na svetu koji rivalu nije prepustio nijedan gem. Moskavljaninu je ovo bila 300. pobeda u karijeri i to u meču koji je trajao četiri sata i 15 minuta.

Rubljov će u četvrtfinalu igrati protiv Janika Sinera. Italijan je bio bolji od Karena Hačanova.

