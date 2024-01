MIŠA NAPADA KARLITOSA: Kecmanović savladao Pola i ponovio uspeh karijere na AO

NESLALOMIVI duh Miomira Kecmanovića opet na delu. Još jednom je 24-godišnji srpski teniser preživeo dramatične trenutke na Australijan openu, ali je ponovo slavio. Spasavao je dve meč-lopte u trećoj rundi duela protiv Amerikanca Tomija Pola 3:2 (6:4, 3:6, 2:6, 7:6, 6:0), u napetom taj-brejku četvrtog čina, a zatim je zablistao i u petom setu udelio "krompir" momku koji je prošle sezone igrao polufinale "Ozi opena".

FOTO: Tanjug/AP

Ponovio je Miša tako uspeh karijere 2022, četvrto kolo u Melburnu, a i uopšte na grend slem takmičenjima. Kao nagrada za prolazak u drugu nedelju nadmetanja biće mu okršaj sa drugim reketom sveta, Karlosom Alkarazom, kojem je Kinez Šang predao megdan. Time je as iz Mursije napravio iskorak i prvi put u karijeri se plasirao u osminu finala u Melbrunu.

- Srećan sam što sam opet u drugoj nedelji. Definitivno neće biti lako protiv Karlosa. Igrali smo pre dve godine. Od tad je uradio svašta, bio je i broj jedan. Veoma je agresivan, tako osvaja najviše poena, kad je gusto, uvek igra hrabro. Ja ću biti rasterećeniji, igraću opuštenije. Moram na sve da obratim pažnju, moram da budem na sto odsto, ništa manje od toga neće proći - svestan je jačine rivala Kecmanović.

Gubio samo od najboljeg SAMO je Đoković od šestorice srpskih igrača pobeđivao Alkaraza. Španac ima osam pobeda bez poraza protiv ostalih naših tenisera, pa bi Kecmanović mogao da bude drugi naš igrač koji je porazio 20-godišnjaka iz Mursije. Alkaraz - Novak 2:3 Alkaraz - Lajović 4:0 Alkaraz - Đere 1:0 Alkaraz - Krajinović 2:0 Alkaraz - Milojević 1:0 Alkaraz - Kecmanović 1:0 * Međusobni skor u pobedama

Susret na mastersu u SAD (6:7, 6:3, 7:6), vrlo dobro pamti i Alkaraz, koji nije propustio priliku da i malo pecne Mišu.

- Mislim da mi ide u prilog to što je Kecmanović igrao pet setova protiv Pola. Sećam se 2022, bila je teška bitka, pravi rat, očekujem da isto bude i sada. Iznenadilo me što je pobedio Pola, ali čim je trijumfovao, to znači da je zaslužio. Želeo bih da pobedim u tri seta, ali moram biti na najvećem nivou ako mislim da odem dalje - naglasio je Akaraz, je koji posle meča sa Šangom radio u teretani, jer je duel pre nego što se Kinez "predao" trajao tek 65 minuta.

Hoću da rušim rekorde Novaka AMBICIOZNI Alkaraz postavio je visoke standarde kada se u pitanju ciljevi u karijeri. - Jedini koji me zanimaju, koje želim da srušim su oni koje Novak drži. To su rekordi koje sam zacrtao sebi. Svako bi trebalo da gleda sebe, a ja se ne plašim da jasno kažem šta želim da ostvarim. Moraš da sanjaš velike snove i meni nije problem da glasno kažem koji su moji. Nekom se to sviđa, nekom ne. Šta god da uradim ili kažem, biće onih kojima će to smetati - poručio je Alkaraz.

Pre dve sezone, Miomir je igrao najbolji tenis u karijeri, bio je 27. reket planete, a dosadašnje partije u Melburnu ulivaju nadu da bi bio u narednim mesecima mogao da bude još bolji.

- Gladan sam da se vratim tamo gde sam bio, pa da napravim iskorak. Hoću da se probijem, već sam godinama oko 30, 40, 50. mesta, dosta mi je toga, želja mi je da napravim iskorak. Možda će malo da se oseti, ali radio sam mnogo, dokaz su i ova tri meča, spreman sam, osećam se dobro - naglasio je Miša koji je trenutno 60. igrač na planeti.

Ono što je sigurno da će se meč sa Alkarazom igrati na "Rod Lejver areni", a Kecmanović bi voleo da ima sličnu podršku kao i Novak.

- Znači da čuješ svoje ljude, da i dalje veruju. Nadam se da će ih biti mnogo i da će mi pružiti podršku - poduvkao je Kecmanović.

