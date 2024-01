ALKARAZ "NAOŠTREN" PRED MEČ SA KECMANOVIĆEM: Biće rat i spreman sam na to

DRUGI teniser sveta Karlos Alkaraz stigao je do osmine finala Australijan opena, on je "počistio" kineza Jungčeng Šenga, koji je predao nakon dva izgubljena seta (oba rezultatom 6:1)

FOTO: Tanjug/AP

U duelu za četvrtfinale Alkaraz igra protiv Mioira Kecmanovića, koji je napravio veliko iznenađenje, pobedio je Tomija Pola posle pet setoga.

Pričao je Španac o svom duelu.

- Otpočetka meča sam bio siguran da nije bio spreman, ali sam se fokusirao na sebe i na svoj plan. Da odigram dobar meč. Videlo se, jednostavno, da nije igrao na svom nivou.

Kaže Alkaraz i da bi voleo opet da igra protiv Kineza, jer kaže, vidi u njemu nešto.

- Voleo bih da odigram meč sa njim kada bude na onom pravom nivou. Udara dobru lopticu, dobar je igrač. Sada sam u dobrom zamahu, ali njemu bih preporučio da ne žuri, da se oporavi i da se vrati spreman. To je ono što bih mu preporučio.

Španac je govorio i o narednom rivalu, Miomiru Kecmanoviću.

- Niko ne želi da napreduje u turniru tako što vam neko preda. Znam da Kecmanović je imao dva meča po pet setova, to je dobro zbog mene. Sećam se Majamija, igrao je sjajan meč, ali i ja sam. Znam da će biti rat i moram biti spreman za to. Želeo bih da bude u tri seta, ali moram biti na najvećem nivou ako mislim da odem dalje.

Podsetimo, Kecmanović i Alkaraz su odigrali jedan meč do sada, to je bilo 2022. godine, kada su se sastali u četvrtfinalu Mastersa u Majamiju, kada je Španac slavio sa 2:1 i to posle velike drame.

