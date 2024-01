SKORO PA NEPOGREŠIVA: Amerikanka stigla do sedme titule iz osam finala

Mlada Amerikanka, Koko Gof, osvojila je titulu u Oklandu pošto je pobedila Elinu Svitolinu sa 6:7 (4-7), 6:3, 6:3 i tako na izvanredan način otvorila novu sezonu.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i 35 minuta, a 19-godišnja Gof došla je do svoje sedme titule u osmom finalu.

Ovo joj je bio prvi izgubljeni set na turniru, međutim to je nije poremetilo i uspela je da preokrene meč.

Drugi i treći set su završeni istim rezultatom, povoljnim po Gof, pošto je u oba seta uspevala da napravi brejk i to održi do samog kraja i tako stigne do nove titule.

