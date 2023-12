PA, OVO JE SJAJNO! Ovako je Novak Đoković najavio meč koji igra protiv Karlosa Alkaraza

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je meč protiv Alkaraza u Rijadu sjajna stvar za tenis.

FOTO: Tanjug/AP

Đoković će ove srede, 27. decembra, odigrati egzibicioni meč protiv Španca Karlosa Alkaraza.





"I dalje se trudim da guram dokle mogu, da osvajam grend slemove i budem kandidat za vrh svetske liste. Da ispisujem i dalje istoriju sporta. To je ono što me vodi, to je motiv. I dalje se veoma dobro osećam, u ovim godinama igrati jednu od najboljih sezona u karijeri, znate, to me tera da nastavim i vidim koliko će me to daleko dovesti", istakao je Đoković za Jurosport.





Dodaje da jedva čeka nastup na Australijan openu.





Novak Đoković i Karlos Alkaraz / Foto: Tanjug/AP

"Australijan open je moj najuspešniji turnir, svaki put kada pobedim, osetim dodatno kako mi samopouzdanje raste. Svake godine, kada se vratim, oživim ta sećanja na prethodne godine. Volim da igram na Australijan openu, u Rod Lejver areni, to mi je omiljeni teren. Nadam se da ću moći da igram kao i ranije, kao prošle godine. Tokom karijere sam imao mnogo uspeha, i očekujem da tako nastavim. Igrati protiv Alkaraza, jednog od vrhunskih igrača i to ovde u Rijadu, to je sjajna stvar za ovaj sport. To samo pokazuje rastuću popularnost tenisa u ovom regionu", zaključio je najbolji igrač sveta.

