"MISLILI SU DA SU MOJI USPESI NEMOGUĆI": Evo šta je Novak Đoković rekao za špansku "Marku"

ČUVENI španski list "Marka" objavio je isečak intervjua sa Novakom Đokovićem u kom je govorio o mogućem ostvarenju "Zlatnog slema" naredne godine.

Oni su iskoristili priliku da ga intervjuiši tokom završnice Dejvis kupa u Malagi, a jednu izjavu su sačuvali za pred kraj godine. Đoković se namerio da osvoji "Zlatni slem", odnosno sve grend slemove i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

"Da li je bilo realno pre godinu, dve ili pet godina razmišljati o osvojena tri od četiri grend slema? Ljudi su mislili da nije, a ja sam verovao da je moguće. Zato što poznajem sebe. Ako sam mentalno i fizički u redu, moguće je da to ostvarim. Ne želim da to zvuči kao nepoštovanje drugih tenisera, jer ih se uvek pazim. Na hiljade je onih koji se bore za svaki Grend slem. Znam ko sam, verujem u sebe i to me je dovelo do ovih visina", rekao je Đoković.

Novak je u Tokiju ostao bez medalje, a ove godine na Dejvis kupu je stao u polufinalu sa reprezentacijom Srbije, gde je od "orlova" bila bolja Italija.

Đoković se priprema u Dubaiju pred start nove sezone.

🏆🏆🏆🏆🥇 ¿Cumplirá Djokovic su sueño en 2024?



Open de Australia + Wimbledon + Roland Garros + US Open + JJOO = Golden Slam pic.twitter.com/Xv5cxg6AfB — MARCA (@marca) December 25, 2023

