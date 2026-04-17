Ceo region u šoku! Reprezentativac Hrvatske ima leukemiju, prima hemoterapiju

17. 04. 2026. u 06:09

UŽASNE vesti dolaze iz sveta sporta!

Joe Miller / Gonzales Photo / Profimedia

Naime, tokom jučerašnjeg dana mediji su javili da  je Josip Šarac teško bolestan. Levi bek rukometne reprezentacije Hrvatske je prvo rekao da ima zdravstvene probleme i da mu rukomet nije u prvom planu, a onda je "Večernji list" otkrio da ima akutnu leukemiju.

- U stalnom sam kontaktu s Josipom. On je trenutno na lečenju u Zagrebu, ima akutnu leukemiju i prima hemoterapiju. Kad se čujemo, razgovaramo o svemu, samo ne o bolesti. Dobro reaguje. Ostaje da sada svi molimo za njega, da se što pre oporavi," rekao je Krešimir Kozina, njegov bivši saigrač iz Gepingena i u razgovoru za "Večernji list".

Ovu vest je prvi objavio nemački rukometni portal "Handball World" , ali oni nisu objavili o čemu se tačno radi. Odmah se oglasio bivši klub Josipa Šarca Gepingen koji je poslao emotivnu poruku.

- Nedavno je do nas je stigla tužna vest. Naš bivši igrač Josip Šarac teško je bolestan, što nas je sve duboko pogodilo. O rukometu se u ovom trenutku uopšte ne može razmišljati, sada je oporavak apsolutni prioritet", poručili su iz nemačkog velikana. 

Šarac je poslednji put igrao krajem 2025. godine u duelu svog sadašnejg tima Tatabanje sa Arauom iz Švajcarske u Ligi Evrope. Ovaj je klub u martu istakao da Šarac više neće igrati. 

- Iz zdravstvenih razloga ove sezone više ne možemo računati na Josipa Šarca. Sada je najvažnije ozdravljenje", objavio je tada mađarski klub. Šarac je povremeno igrao za reprezentaciju Hrvatske, a 2020. je sa Hrvatima osvojio evropsko srebro što mu je za sada rezultat karijere. 

Josip Šarac je iz Ljubuškog i počeo je karijeru u svom Izviđaču. Zatim je igrao za Celje tri godine pod trenerom Alemom Toskićem. Zatim je četiri godine igrao za Gepingen, a od ove sezone je deo Tatabanje. Sa Izviđačem je dva puta bio šampion BIH, sa Celjem dva puta prvak Slovenije. Sa Gepingenom je bio treći u Ligi Evrope.

