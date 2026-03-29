NOKAUTIRAO UFC LEGENDU PA OTVORIO DUŠU: "Malo je falilo da se ubijem pre nekoliko nedelja!"
Veliku pobedu na UFC večeri u Sijetlu ostvario je Džo Pajfer koji je savladao Izraela Adesanja, bivšeg dvostrukog šampiona UFC srednje kategorije i borca sa pet uspešnih odbrana titule.
Američki borac nokautirao je bivšeg šampiona srednje kategorije „graund end paundom“ pred kraj druge runde, pa uzeo mikrofon i otkrio nešto neverovatno.
„Malo je falilo da oduzmem sebi život pre nekoliko nedelja… ali pronašao sam Boga“, emotivno je izjavio 30-godišnjak koji je u seriji od četiri pobede.
KAPITEN SRBIJE PRED SAUDIJCE: Mitrović govorio o finansijskoj moći Arapa
30. 03. 2026. u 13:36
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.
30. 03. 2026. u 13:20
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
