NOKAUTIRAO UFC LEGENDU PA OTVORIO DUŠU: "Malo je falilo da se ubijem pre nekoliko nedelja!"

Filip Milošević

29. 03. 2026. u 15:00

Veliku pobedu na UFC večeri u Sijetlu ostvario je Džo Pajfer koji je savladao Izraela Adesanja, bivšeg dvostrukog šampiona UFC srednje kategorije i borca sa pet uspešnih odbrana titule.

Foto: Profimedia

Američki borac nokautirao je bivšeg šampiona srednje kategorije „graund end paundom“ pred kraj druge runde, pa uzeo mikrofon i otkrio nešto neverovatno.

„Malo je falilo da oduzmem sebi život pre nekoliko nedelja… ali pronašao sam Boga“, emotivno je izjavio 30-godišnjak koji je u seriji od četiri pobede.

