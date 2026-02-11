Ostali sportovi

UŽAS! Sportista slomio vrat na Olimpijskim igrama!

11. 02. 2026. u 20:00

Najnovije vesti iz sporta su - dramatične.

УЖАС! Спортиста сломио врат на Олимпијским играма!

Australijski snouborder slomio je vrat tokom treninga na Zimskim olimpijskim igrama "Milano / Kortina 2026".

Kem Bolton je zadobio tešku povredu u ponedeljak dok je trenirao za snoubord kros.

Srećom, ostao je živ, a pregled je pokazao da je došlo do dva preloma vratnih pršljenova, javlja američki I-Es-Pi-En (ESPN).


Tridesetpetogodišnji Bolton je helikopterom prebačen u bolnicu u Milanu.

