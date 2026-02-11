UŽAS! Sportista slomio vrat na Olimpijskim igrama!

Najnovije vesti iz sporta su - dramatične.

FOTO: Tanjug/AP

Australijski snouborder slomio je vrat tokom treninga na Zimskim olimpijskim igrama "Milano / Kortina 2026".

Kem Bolton je zadobio tešku povredu u ponedeljak dok je trenirao za snoubord kros.

Srećom, ostao je živ, a pregled je pokazao da je došlo do dva preloma vratnih pršljenova, javlja američki I-Es-Pi-En (ESPN).

Australian snowboarder Cam Bolton was airlifted to Milan after breaking his neck in a training crash. The 35-year-old, competing at his fourth Winter Olympics, fell during a snowboard cross training session on Monday in Livigno#Olympics26 #WinterOlympics #CamBolton #snowboarder pic.twitter.com/Azc1U5iSeF — E28 News (@e28_news) February 11, 2026





