UŽAS! Sportista slomio vrat na Olimpijskim igrama!
Najnovije vesti iz sporta su - dramatične.
Australijski snouborder slomio je vrat tokom treninga na Zimskim olimpijskim igrama "Milano / Kortina 2026".
Kem Bolton je zadobio tešku povredu u ponedeljak dok je trenirao za snoubord kros.
Srećom, ostao je živ, a pregled je pokazao da je došlo do dva preloma vratnih pršljenova, javlja američki I-Es-Pi-En (ESPN).
