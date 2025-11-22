LIGA ŠAMPIONA U BEOGRADU: DŽudisti jure pehar u Pioniru
U dvorani "Aleksandar Nikolić" počela su takmičenja u džudo Ligi šampiona za miks timove, a domaćin je aktuelni vicešampion Crvena zvezda.
Uz domaćina Crvenu zvezdu, Srbiju će predstavljati i Partizan. Uz srpske klubove učestvuju i francuski AUXSR i PSŽ, gruzijski Golden Gori, turski klubovi Kagisport i Galatasaraj, kazahstanski Jenis, portugalski Sporting, crnogorski Onogošt, ruska Lokomotiva, italijanska Akijama i TSV Abensverg iz Nemačke.
Svečano otvaranje je u 16 i 30, a finalne borbe počinje u 17 časova.
