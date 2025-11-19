MORAMO JOŠ DA UČIMO: Strateg rukometaša Partizana Đorđe Ćirković svestan da ekipa još nema dovoljno iskustva za Ligu Evrope

PORAZ je bolan, ali nije strašan. Rukometaši Partizana i dalje čvrsto drže sudbinu u svojim rukama. U grupi H se zakuvalo i sve ekipe imaju šansu da izbore Top 16 fazu Lige Evrope. Crno-beli moraju brzo da zaborave meč u Leonu (22:29) i da se maksimalno skoncetrišu za duel sa Nekseom, s kojim će se sastati 25. novembra u, veruju, prepunoj dvorani "prof.dr Branislav Pokrajac". Beograđani i znaju da moraju da pobede vicešampiona Hrvatske.

Foto: Profimedia

Srpski šampion je u Španiji igrao dobro do 45 minuta, kada je naglo pao, počeo da pravi početničke greške i omogućio igračima Leona da slave ubedljivo.

- Moj utisak je da nema za čime da se žali u Leonu. Jednostavno nismo još uvek zreli da dobijemo utakmice na ovako vrućem terenu. Vidi se da igrači koji su imali iskustvo igranja u Ligi Evrope, na čelu sa Trnavcem, jesu spremni za to, ali ostatak ekipe nije. Treba nam više ovakvih utakmica da bismo naučili. Nismo naviknuti na ovaj nivo agresivnosti, moramo brzo da zaboravimo ovaj meč. Sada ćemo imati prvo domaćinstvo sa publikom i videćemo kako će se odvijati situacija u grupi, ali ponavljam - nema za čime da se žali - naglašava za sajt RK Partizana Đorđe Ćirković.

Kapiten Mladen Šotić smatra da su po prikazanom na terenu zaslužili povoljniji rezultat u Leonu:

- Težak poraz. Nažalost, u završnici meča uz tehničke greške primili smo nekoliko lakih golova. Par sudijskih odluka uticalo je na to da razlika bude veća nego što je realno. Ne mogu da zamerim ništa saigračima što se tiče borbe i želje, pogotovo što znamo koliko je naporan teren ovde. Dugačak je put bio, ali imamo utakmicu protiv Neksea kod kuće, nadam se pred punim tribinama. Ovom prilikom bih pozvao navijače da dođu u što većem broju da nas podrže, da zajedno pokažemo da nam je mesto u Ligi Evrope i da se borimo za prolaz dalje.

Grupa H

ČETVRTO kolo: Ademar Leon - Partizan 29:22, Kadeten - Nekse 31:32. Peto kolo, 25.novembar: Partizan - Nekse (18.45), Ademar Leon - Kadeten (20.45). Šesto kolo, 2.decembar: Kadeten - Partizan (20.45), Nekse - Ademar Leon (20.45).

TABELA: Nekse 5, Kadeten 4, Partizan 4, Ademar Leon 3 boda.