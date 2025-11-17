JOŠ BOLJE NEGO NA BANJICI: Rukometaši Partizana svesni da protiv čuvenog Ademara moraju da podignu nivo igre u odnosu na prošlu nedelju
ODVAŽNO, bez kalkulacija na Ademar. Rukometaši Partizana otputovali su u Leon, gde će sutra (20.45) u četvrtom kolu grupe H Lige Evrope odmeriti snage sa čuvenom španskom ekipom. Crno-beli su svesni da moraju da igraju još bolje nego pre nedelju dana, kada su na svom terenu slavili sa 25:18.
- Držimo sve u svojim rukama. U ovom trenutku postoje brojne kalkulacije i dobro je što ćemo na zagrevanju saznati ishod duela Kadetena i Neksea. Tada ćemo znati koliko je za nas važan meč sa Špancima. Međutim, mi ne umemo da kalkulišemo, to nećemo raditi, jer može da nam se obije o glavu. Trudićemo se da odigramo kvalitetno, najbolje što možemo i da probamo da osvojimo bodove - ističe za sajt Partizana strateg Đorđe Ćirković.
Iskusni stručnjak smatra da u Leonu moraju da odigraju bolje nego u Beogradu...
- Da bismo slavili moramo da podignemo nivo igre. Leon je rukometna sredina, publika sve vreme stvara pritisak i oni igraju agresivnije, hrabrije, tako da moramo da igramo sa istom enegijom kao u prvom meču i kvalitetnije - podvlači Ćirković.
Golman Andrej Trnavac briljirao je u prvom meču i bio je jedan od junaka pobede...
- Vrlo važna utakmica za nas, koja može da odluči o prolasku u narednu fazu. Znamo koliko Španci mogu, ali znamo i šta mi možemo. Trenirali smo, spremali se i idemo na pobedu - naglašava Trnavac.
Čuvar mreže crno-belih podvlači i da ne smeju da primaju lake golove:
- Ne smemo da pravimo tehničke greške, jer Španci igraju dobru odbranu i takvi pokloni im omogućavaju lake golove iz kontranapada. Mislim da moramo da igramo još bolje nego u Beogradu.
Kadeten sa Nekseom
ČETVRTO kolo grupe H Lige Evrope, danas: Kadeten - Nekse (18.45), Ademar Leon - Partizan (20.45).
TABELA: Kadeten 4, Partizan 4, Nekse 3, Ademar 1 bod.
