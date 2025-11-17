Ostali sportovi

JOŠ BOLJE NEGO NA BANJICI: Rukometaši Partizana svesni da protiv čuvenog Ademara moraju da podignu nivo igre u odnosu na prošlu nedelju

Slobodan Krstović

17. 11. 2025. u 20:37

ODVAŽNO, bez kalkulacija na Ademar. Rukometaši Partizana otputovali su u Leon, gde će sutra (20.45) u četvrtom kolu grupe H Lige Evrope odmeriti snage sa čuvenom španskom ekipom. Crno-beli su svesni da moraju da igraju još bolje nego pre nedelju dana, kada su na svom terenu slavili sa 25:18.

ЈОШ БОЉЕ НЕГО НА БАЊИЦИ: Рукометаши Партизана свесни да против чувеног Адемара морају да подигну ниво игре у односу на прошлу недељу

Foto: Profimedia

- Držimo sve u svojim rukama. U ovom trenutku postoje brojne kalkulacije i dobro je što ćemo na zagrevanju saznati ishod duela Kadetena i Neksea. Tada ćemo znati koliko je za nas važan meč sa Špancima. Međutim, mi ne umemo da kalkulišemo, to nećemo raditi, jer može da nam se obije o glavu. Trudićemo se da odigramo kvalitetno, najbolje što možemo i da probamo da osvojimo bodove - ističe za sajt Partizana strateg Đorđe Ćirković.

Iskusni stručnjak smatra da u Leonu moraju da odigraju bolje nego u Beogradu...

- Da bismo slavili moramo da podignemo nivo igre. Leon je rukometna sredina, publika sve vreme stvara pritisak i oni igraju agresivnije, hrabrije, tako da moramo da igramo sa istom enegijom kao u prvom meču i kvalitetnije - podvlači Ćirković.

Golman Andrej Trnavac briljirao je u prvom meču i bio je jedan od junaka pobede...

- Vrlo važna utakmica za nas, koja može da odluči o prolasku u narednu fazu. Znamo koliko Španci mogu, ali znamo i šta mi možemo. Trenirali smo, spremali se i idemo na pobedu - naglašava Trnavac.

Čuvar mreže crno-belih podvlači i da ne smeju da primaju lake golove:

- Ne smemo da pravimo tehničke greške, jer Španci igraju dobru odbranu i takvi pokloni im omogućavaju lake golove iz kontranapada. Mislim da moramo da igramo još bolje nego u Beogradu.

Kadeten sa Nekseom

ČETVRTO kolo grupe H Lige Evrope, danas: Kadeten - Nekse (18.45), Ademar Leon - Partizan (20.45).

TABELA: Kadeten 4, Partizan 4, Nekse 3, Ademar 1 bod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske