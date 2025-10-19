DRAMA U OSTINU: Ferstapenu pol pozicija u Americi

Vozač Red bula, Maks Ferstapen obezbedio je pol poziciju na Velikoj nagradi SAD. On je u kvalifikacijama zabeležio najbrži krug sa vremenom 1:32,510 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Na drugoj poziciji našao se Lando Noris iz Meklarena uz minimalni zaostatak od 0,291 sekunde, a treći je bio Šarl Lekler iz Ferarija sa 0,297 sekundi deficita.

Četvrti je bio vozač Mercedesa Džordž Rasel, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Luis Hamilton, dok je šesti bio vozač Meklarena Oskar Pjastri.

U generalnom plasmanu vodi Pjastri sa 336 bodova, drugi je Noris sa 314 bodova, a treći Verstapen ima 281 bod. Trka za Veliku nagradu SAD na programu je u nedelju od 21.00.

