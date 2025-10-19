Ostali sportovi

DRAMA U OSTINU: Ferstapenu pol pozicija u Americi

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 10. 2025. u 09:03

Vozač Red bula, Maks Ferstapen obezbedio je pol poziciju na Velikoj nagradi SAD. On je u kvalifikacijama zabeležio najbrži krug sa vremenom 1:32,510 minuta.

ДРАМА У ОСТИНУ: Ферстапену пол позиција у Америци

FOTO: Tanjug/AP

Na drugoj poziciji našao se Lando Noris iz Meklarena uz minimalni zaostatak od 0,291 sekunde, a treći je bio Šarl Lekler iz Ferarija sa 0,297 sekundi deficita. 

Četvrti je bio vozač Mercedesa Džordž Rasel, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Luis Hamilton, dok je šesti bio vozač Meklarena Oskar Pjastri.

U generalnom plasmanu vodi Pjastri sa 336 bodova, drugi je Noris sa 314 bodova, a treći Verstapen ima 281 bod. Trka za Veliku nagradu SAD na programu je u nedelju od 21.00.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju