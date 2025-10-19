DRAMA U OSTINU: Ferstapenu pol pozicija u Americi
Vozač Red bula, Maks Ferstapen obezbedio je pol poziciju na Velikoj nagradi SAD. On je u kvalifikacijama zabeležio najbrži krug sa vremenom 1:32,510 minuta.
Na drugoj poziciji našao se Lando Noris iz Meklarena uz minimalni zaostatak od 0,291 sekunde, a treći je bio Šarl Lekler iz Ferarija sa 0,297 sekundi deficita.
Četvrti je bio vozač Mercedesa Džordž Rasel, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Luis Hamilton, dok je šesti bio vozač Meklarena Oskar Pjastri.
U generalnom plasmanu vodi Pjastri sa 336 bodova, drugi je Noris sa 314 bodova, a treći Verstapen ima 281 bod. Trka za Veliku nagradu SAD na programu je u nedelju od 21.00.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SKANDAL POTRESA TENIS! Četiri hapšenja zbog nameštanja teniskih mečeva
18. 10. 2025. u 08:05
PARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Hteo ga još letos, sada je šansa za crno-bele
18. 10. 2025. u 08:18
BACIO "DELIJE" U TRANS: Nakon pobede nad Realom oglasio se Džordan Nvora (FOTO)
18. 10. 2025. u 08:47
NIJE MU BILO LAKO: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama
18. 10. 2025. u 09:05
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
"PREVARILA SAM SVAKOG PARTNERA!" Ispovest Jelene Karleuše
"JA sam svakog partnera volela, ali volela sam i ovog sa kojim sam ih prevarila. "
19. 10. 2025. u 09:39
Komentari (0)