U NEDELJU REPRIZA U „SLANOJ BARI“ : Rukometaši Vojvodine nadigrali Stif sa Farskih ostrva

RUKOMETAŠI Vojvodine su u petak uveče, u prvoj utakmici 2. kola EHF lige, odigranoj u sportskom centru „Slana bara“ u Novom Sadu, slavili ubedljivu pobedu protiv ekipe Stif Stranda sa Farskih Ostrva, 38:27 (17:11).

RK Vojvodina

Naš predstavnik će, s obzirom na činjenicu da je domaćin u oba duela sa Faranima u ovoj rundi takmičenja, ekipu Stif Stranda dočekati i sutra, u nedelju 19. oktobra, takođe u Slanoj bari“ u 18 časova.

Novosađani su se u prvom duelu predstavili u odličnom izdanju, ozbiljno shvatili ekipu sa Farskih Ostrva, koja igra tipično skandinavski, brzo i dinamično. Međutim, rukometaši Vojvodine takođe neguju brzu igru sa mnogo trčanja, koju su nametnuli od starta i lagano sticali prednost.

Odličan je u prvom poluvremenu bio Vojin Čabrilo, sa sedam pogodaka, koji je pogađao sa bekovskih pozicija, a Matija Nikolić sa pet pogodaka u drugom delu igre, uz levo krilo, Marka Srdanovića sa šest golova.

Trener Vladan Matić je rasporedio minutažu, izveo svih 16 igrača na parket.

Pobeda od 11 golova razlike daje dobru prednost pred drugu utakmicu u kojoj Vojvodine namerava da takođe trijumfom potvrdi plasman u 3. kolo.