SLOVENIJA TESTIRA SRBIJU: Selektor rukometaša Raul Gonzales pozvao 20 igrača za ovaj meč

SELEKTOR muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales saopštio je danas spisak igrača za prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, koja će se odigrati 31. oktobra u Loznici.

FOTO: Profimedia

On je odlučio da za ovaj duel pozove 20 igrača.

Na spisku se nalaze: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Milan Bomaštar, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Darko Đukić, Milija Papović, Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Marko Jevtić, Uroš Borzaš, Marko Milosavljević, Milan Jovanović, Marko Tasić, Stefan Dodić, Aljoša Damjanović, Veljko Popović, Uroš Mitrović, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić.

- Povrede su dosta uticale na izbor ekipe, imamo veliki broj igrača koji imaju određene probleme. Međutim, sad su tu neki novi momci, dobiće priliku da se pokažu i odigraju utakmicu sa veoma dobrom ekipom kao što je Slovenija. Pozvao sam neke igrače na koje u budućnosti računam, ali svako ima priliku da izbori svoje mesto i za predstojeće Evropsko prvenstvo - rekao je Raul Gonzales, a prenosi RSS.

Rukometaši Srbije će se okupiti 27. oktobra u Beogradu, a potom će krenuti u Loznicu gde će odraditi pripreme za utakmicu koja će se 31. oktobra igrati u dvorani "Lagator".

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju