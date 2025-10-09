BIĆE TEŠKO BEZ BEBE I NADE : Srpski parastonoteniseri se bez najvećih vedeta pripremaju za Evropsko prvenstvo

SRPSKI stonoteniseri sa invaliditetom se prvi put, posle gotovo dve decenije zajedničkog rada i niza uspeha na svim meridijanima, za veliko međunarodno takmičenje pripremaju bez naših proslavljenih paraolimpijki, Borislave Perić- Ranković i Nade Matić.

S.B.

Vlasnice odličja sva tri sjaja sa paraolimpijskih igara, svetskih i evropskih šampionata i pregršt pehara i medalja sa Svetskih kupova i brojnih međunarodnih takmičenja, a posebno državnog prvenstva, završile su takmičarsku karijeru posle osvajanja paraolimpijskog srebra prošle godine u Parizu.

Od tada, rekete u ruke uzimaju samo rekreativno. Naravno, uključe se u rad njihovog matičnog kluba STKOI „Spin“ i pod nadzorom selektora i saveznog trenera, Zlatka Keslera, razmenjuju udarce po celoluidnoj loptici sa bivšim saigračicama i saigračima u stonoteniskoj dvorani „Spens-a“.

- Dolaze jednom, dva puta nedeljno i sparinguju. To čine i zbog svog zdravlja a nama, svakako, mnogo dobro dođe njihovo znanje i iskustvo, koje bezrezervno prenose na mlađe- kaže selektor Kesler.

S.B. Borislava Perić Ranković i Nada Matić

Dok su Beba i Nada, uzdanice srpskih parastonotenisera predvodile nacionalni tim, unapred se znalo da će na nekom od turnira, biti osvojene medalje. Njih dve su od 2008. godine, sa svih svetskih takmičenja, redovno donosile odličja u Srbiju i po pravilu uvek obradovale naciju peharima i medaljama.

S.B. Parastnoteniseri Spina sa ministrom Zoranom Gajićem

- Istina je. Uvek smo računali na njihova pojedinačna odličja kao i uspeh u dublu ili u miksu i po pravilu, to bi se obistinilo. Sada, međutim, unapred na to ne možemo računati i suvišno je govoriti da će, s obzirom na to da je međunarodna konkurencija izuzetno jaka, biti veoma teško stići do odličja.

Naši parastonoteniseri se trenutno pripremaju u „Spens-u“ za Evropsko prvenstvo u Švedskoj, koje će biti održano od 20. do 25. novembra i to u pojedinačnoj i u konkurenciji dublova i mikseva.

- Nadamo se medalji i želimo da nastavimo uspešne nastupe na međunarodnoj sceni. Tu pre svega mislim na našeg iskusnog takmičara, Mitra Palikuću i na Anu Prvulović, od kojih se očekuje medalja a takođe očekujemo da bi u borbu za odličja mogli da se umešaju naši dubl i miks.

S.B. Nemanja Ćurić, Mitar Palikuća, Andrej Radulović i Mladen Ćirić

Na Evropskom prvenstvu u Švedskoj, Srbiju će reprezentovati Ana Prvulović, Željana Ristić, Sanja Bogunović, Kristina Arančić, Marina Minić i Zorica Popadić u ženskoj, dok će u muškoj konkurenciji nastupati Mitar Palikuća, Boris Stojiljković, Goran Perlić, Mraledn Ćirić i Nemanja Ćurić. Uz njih će, pored selektora- trenara Keslera, biti i treneri Lazar Kurteš, Srđan Tomičić i Nikola Popov.

- Treniramo u „Spens-u“ a našim pripremama će se od 10. do 19. oktobra priključiti reprezentativci Poljske, pa ćemo raditi zajedno. To je neko naše nepisano pravilo da se pred značajna takmičnjea odmerimo i sa nekim od konkurenata, da bismo videli gde smo u datom trenutku i da naši stonoteniseri tokom priprema odigraju mečeve i sa nekim drugim, novim kvalitetnim suparnicima.

Mitar Palikuća, naš najbolji parastonoteniser će od 26. do 30. oktobra učestvovati na međunardonom Elit turniru u Parizu, na kojem će se takmičiti za nove bodove na Svetskoj rang listi. Od 2. do 9. novembra, reprezentacija Srbije će boraviti na „završnom kampu“ u Vrnjačkoj banji gde će im se na treninzima i pripremnim, kontrolnim mečevima, priključiti i reprezentativci Slovačke. Put Švedske, u Helsinborg, gde će biti održano Evropsko prvenstvo, kreću 17. novembra.

- Reprezentacija je podmlađena i kažem, najviše šansi za odličja imaćemo u dublu i miksu, gde se osvajaju bodovi i kvote za Svetsko prvenstvo iduće godine, kao i bodovi za Svetsku rang listu. Naslednice Bebe i Nade vidimo u dublu Kristine Arančić i Marine Minić u klasi četiri i pet, kao i u Ani Prvulović i Željani Ristić, u klasi jedan do tri. Tu je, svakako i Zorica Popadić, trenutno naša najiskusnija takmičarka.

U muškom timu, sve oči biće uprte u dubl Mitar Palikuća i Mladen Ćirić i Goran Perlić i Boris Stojiljković, a tu je i odlični Nemanja Ćurić.

- Imamo šansu u pojedinačnoj i u konkurenciji dublova, ali mnogo toga će zavisiti od broja ekipa učesnica i žreba. Nadamo se da ćemo imati žreb koji bi mogao da nam otvori put do medalje- zaključio je Kesler.

S.B.

JUBILEJ SELEKTORA KESLERA

ZLATKO Kesler (65), selektor i trener reprezentacije Srbije u konkurenciji stonotenisera sa invaliditetom, ove godine obeležava jubilej, četvrt veka na čelu srpskih parastonotenisera i četiri decenije bavljenja stonim tenisom, koji je počeo da igra 1985. godine.

Jedan je od najuspešnijih paraolimpijaca na planetarnom nivou. Kao takmičar, osvojio je pet paraolimpijskih medalja, bio paraolimpijski, svetski i evropski šampion, neprikosnoven na Svetskoj rang listi dugi niz godina…

- Selektor sam jer, s obzirom na to da je reč o volonterskoj funkciji, niko neće da preuzme ulogu – kaže malo u šali malo u zbilji, Kesler.



S.B. NAJBOLjE U SRBIJI Sanja Bogunivić, Zorica Popadić, Željana Ristić i Kristina Arančić

STIŽU ASOVI DA ZAMENE LEGENDE

NA nedavno održanom pojedinačnom Prvenstvu države u konkurenciji stonotenisera sa invaliditetom u „Spens-u“, najviše uspeha imali su članovi novosadskog STKOI „Spin“, kluba koji je osnovao upravo Zlatko Kesler. Oni su, od mogućih 21, osvojili devet odličja.

- Šampionat Srbije je pokazao da ima potencijala i imalo je mnogo toga dobrog da se vidi, što je potvrda da se u našim klubovima dobro radi. Na vrata reprezentacije kucaju mladi Nišlija, Andrej Radulović kao i nešto iskusniji Kragujevčanin, Alekandar Jevremović. Od njih se očekuje da u budućnosti nešto urade- kaže Kesler.



