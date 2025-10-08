STIGLE TUŽNE VESTI O MIHAELU ŠUMAHER! Oglasio se prijatelj porodice slavnog sportiste

Legendarni nemački vozač Formule 1 Mihael Šumaher u decembru 2013. godine doživeo je nesreću tokom skijanja i od tada traje misterija oko njegovog stanja.

Foto: EPA

Niko osim njegove porodice ne znam u kakvom je zdravstvenom stranju Šumaher. Njegova supruga Korina i najbliži krug ljudi čuvaju privatnost kao oči u glavi. Samo nakon retkih izjava Šumaherovih bliskih prijatelja, javnost i njegovi fanovi već godinama dobijaju vesti na kašičicu. U dirljivom dokumentarcu na Netflixu iz 2021. Korina je potvrdila da ima jednu misiju.

- Mihael je uvek štitio nas, a sada mi štitimo Mihaela - rekla je tada Korina.

Nemački novinar Filiks Garner, blizak prijatelj porodice, rekao je da je situacija vrlo tužna. Potvrdio je da Šumaher ne može da priča i da potpuno zavisi od pomoći drugih ljudi.

- Tužno je. On više ne može da priča - rekao je novinar prenosi Dejli ekspres.

Garner je ubio sve nade fanovima da će jednog dana opet videti velikog Mihaela Šumahera.

- On je zapravo heroj, neuništivi heroj. Samo se nadamo, nada nam je slamka spasa. Ali, nije dobro, nećemo ga više nikada videti.

Nemački mediji su pre dve godine preneli da o Šumaheru brine tim od 15 ljudi. Sud je ranije ove godine, kada su ucenjivači pretili da će objaviti njegove fotografije, delimično potvrdio da je bespomoćan i da mu je potrebna nega.

Pristup legendarnom vozaču strogo je ograničen na najuži krug ljudi, koji navodno ne broji više od 20 osoba, a redovno ga posećuju tri osobe koje nisu deo porodce. To su Žan Tod, Ros Braun i Gerhard Berger. Njegova dugogodišnja menadžerka Sabine Kem jasno je poručila da "Mihaelovo zdravlje nije javna stvar" i da će porodica sve uraditi kako bi ga zaštitila.

Flavio Briatore, njegov bivši menadžer, želi da ga se seća nasmejanog.

- Radije ga se sećam kako se smeši posle pobede, nego kako leži u krevetu.

Pre nekoliko meseci u medijima je odjeknula vest da je Šumaher viđen na venčanju svoje ćerke Đine, međutim to su demantovale osobe bliske porodici koja godinama ima problem sa sličnim lažnim vestima. Slično se dogodilo i s pričom da je potpisao kacigu za humanitarnu aukciju, a sve je uradila njegova supriga Korina.