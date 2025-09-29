HOĆEMO OLIMPIJSKO ZLATO, NIJE TO ZA VANZEMALJCE! Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pucaju od samopouzdanja!
TIHO su otišli na SP u Šangaju, osvojili srebrnu medalju i vratili se u Beograd bez pompe. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, vicešampiona sveta u dubl skula, posle 10 godina doneli su trofej srpskom veslanju i veruju da će nacija još neki put obradovati, a cilj im je zlatna medalja na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.
- Baš dugo nismo uspeli da se domognemo medalje. Ja sam u reprezentaciji od 2018. godine, uvek sam bio maksimalno posvećen i stalno bio blizu pobedničkog postolja. Gladni smo trofeja i daćemo sve od sebe da napravimo korak dalje - istakao je na presu u "Palati nauke" Mačković.
Emotivan je bio i Nikolaj Pimenov, koji je podsetio da je pre tri godina došao iz Rusije u Srbiju.
- Od septembra prošle godine smo vredno radili za ovu medalju. Nismo uspeli na EP, ali nam je zlato na Svetskom kupu Lucernu donelo samopuzdanje. Išli smo na medalju i dokazali sebi da možemo. Sada smo spremni za nove izazove. Osećam se u Srbiji kao kod kuće i trudim se da budem što bolji - naglasio je Pimenov.
Mačković je ponovio da je finalna trka bila veoma stresna:
- Kada sam osetio stres shvatio sam da je to dobar znak. Na zagrevanju pred finale bili smo dobro povezani, osetila se energija i nijednog trenutka nisam pomislio da nećemo da osvojimo medalju. Bilo je veoma emotivno. I mogu da poručim da ako čovek stvarno veruje u ono što radi, u jednom trenutku otvoriće mu se put, kao sada nama.
Martin je posle osvojene medalje hrabro rekao da je cilj olimpijsko zlato:
- Nije to hrabra izjava. Pre nego što sam otišao na Olimpijske igre, mislio sam da je to nešto vanzemaljsko. Ali, u Tokiju i Parizu shvatio sam da je to kao i svako drugo veslačko takmičenje. Zato kažem da možemo da osvojimo zlato, jer ćemo da se nadmećemo sa veslačima, koje poznajemo. I tvrdim, znam i osećam da možemo sve da ih pobedimo.
Pimenov oseća da mu je pao teret sa srca i sa puno više samopuzdanja očekuje naredna takmičenja.
- Ovo je sport. Prošle godine nismo uspeli na Igrama u Parizu, sada smo osetili da je sve loše iza nas i da možemo da ostvarimo nešto ovako vredno.
Nikolaj se prvo dokazivao kao skifista, ali je sebe pronašao u dubl skulu sa Martinom.
- Martin je zbog povrede Miloša Vasića ostao bez partnera. Celu prošlu godinu zajedno smo trenirali i rešili smo da se oprobamo u dubl skulu.I odmah je bilo dobro, izborili smo Igre u Parizu. Sada nam skif pomaže da se dobro pripremo za takmičenja, jer smo ovde prebrzi za ostale parove - kaže Pimenov.
Stojić: Veliki rezultat
LEGENDA našeg veslanja trener dublskula Nikola Stojić je ponosan na svoje učenike.
- Veliki rezultat. Medalja nije česta u našem sportu. Jako je teško doći i do finala... Vreme radi za nas i nadam se da će me prevazići. Istorijski rezultat napravile su Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja osvajanjem petog mesta. Već se okrećemo narednim takmičenjima i veoma smo zahvalni OKS, koji je jedini sve vreme uz nas. Zato se nadam da možemo do medalje na Igrama, koja je poslednji put osvojena 1984. u Los Anđelesu. I to baš u dubl skulu - naglasio je Stojić.
