BUGARSKA JE U POLUFINALU SVETSKOG PRVENSTVA! Nikolov presudio Amerikancima
Muška odbojkaška reprezentacija Bugarske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u četvrtfinalu u Pasaj Sitiju pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3:2, po setovima (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13).
Najefikasniji u selekciji Bugarske bio je Aleksandar Nikolov, koji je zabeležio 29 poena. U reprezentaciji SAD najbolji je bio Itan Čemplin sa 17 poena.
Odbojkaši Bugarske će u subotu od 8.30 časova u polufinalu SP igrati protiv Češke, koja je ranije danas savladala Iran 3:1, po setovima 22:25, 27:25, 25:20, 25:21.
U drugom polufinalu SP, u subotu od 12.30 sati, sastaće se Poljska - Italija.
Meč za treće mesto i finale SP na programu su u nedelju.
