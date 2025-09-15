FOTO-FINIŠ I SENZACIJA: Novozelanđanin prvi protrčao kroz cilj na Svetskom prvenstvu u atletici i šokirao sve! (VIDEO)
Novozelandski atletičar Džordi Bimiš osvojio je danas zlatnu medalju u trci na 3.000 metara stiplčez na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Bimiš je 3.000 metara istrčao za osam minuta, 33 sekunde i 88 stotinki.
Drugo mesto mesto osvojio je Marokanac Sufijan El Bakali (8:33,95), dok je bronza pripala Edmundu Seremu iz Kenije (8:34,56).
