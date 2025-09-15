NADA I DALJE TINJA: Odbojkaši sutra u drugom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu u Manili moraju da savladaju Kinu

VREMENA se menjaju. Odbojkaši nisu više favoriti ni protiv Kine. "Orlovi" sutra (15.00) u drugom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu na Filipinima nemaju izbor, moraju da pobede azijsku selekciju ukoliko žele da sačuvaju minimalne šanse da se plasiraju u drugu fazu.

Foto: EPA-EFE/Jan Dzban

Ono što su u nedelju na terenu pokazali Srbi protiv Čeha (0:3), a Kinezi protiv Brazilaca (1:3) govori čak da su izabranici Vitala Hejnena u prednosti. Ne zaboravimo da su Kinezi u Ligi nacija savladali "orlove" sa 3:0. Jedino pogled na FIVB rang listu poručuje da su naši u prednosti, jer su 13, a azijska selekcija 26. Međutim, Kinezi su od kada ih je preuzeo Hejnen podigli nivo igre, agresivno serviraju, dobro primaju, strpljivi su, uporni, opasno napadaju. Uostalom, namučili su na startu šampionata jednog od favorita, Brazil, od kojeg su bili ubojitiji na servisu, imali su pet as poena, a rival jedan.

Srbi su porazom od Češke (0:3), dosta umanjili svoje šanse za plasman u osminufinala. Ali, selektor George Krecu ne pomišlja na belu zastavu, tim pre što je dosada na šampionatu bilo dosta neočekivanih, čak i šokatnih rezultata.

- Grupa je otvorena, utakmice su otvorene, sve je moguće. U suštini teren je jedino merilo. Posle poraza od Češke moramo da sačuvamo samopuzdanje, ostati hladne glave. Drugačije je kada se igra jedan na jedan - naglašava za OSSRB Krecu.

Iskusnom stručnjaku je jasno šta prvo moraju da poprave naši igrači ukoliko žele da pobede. Uostalom, naša reprezentacija se odavno muči sa servisom. Nažalost, taj element je bio veoma slab protiv Čeha.

- Moramo mnogo na servisu da radimo ako želimo da pobedimo dobre timove. Kina ima dobar tim, serviraju odlično, dobri su na prijemu - podvlači Krecu.

Nekad je naša selekcija se dičila sa sjajnim serverima. Poslednjih godina taj element je mučio i one koji su nekad sa osnovne linije donosili ključne poene. Protiv Čeha su samo ponekad umeli da uzdrmaju prijem rivala, ali sve je to bilo kratkog daha. Sa druge strane Kinezi sada opasnije serviraju, bolje se brane, dobro primaju, opasni su u napadu, igraju i hazarderski.

- Još boli poraz od Čeha. Ali, sami smo krivi. Svesni smo da moramo da odigramo mnogo bolje ukoliko želimo da pobedimo i ostanemo u trci za nokaut fazu - smatra tehničar Nikola Jovović.

Japan se oprostio

NAJVEĆE iznenađenje dogodilo se već trećeg dana šampionata pošto je favorit iz senke, Japan, sedmi na svetskoj rang listi, ispao iz trke za nokaut fazu. Japance je u grupi G prvo šokirala Kovačeva Turska (3:1), a jutros i Kanada - 0:3.

Inače, naši treneri su usšešni na šampionatu. Slobodan Kovač je odveo Tursku, a Nikola Grbić Poljsku u osminufinala.