Ostali sportovi

STIGAO NOVI JUSEIN BOLT! "Razneo" je rivale u finalu trke na 100 metara na Svetskom prvenstvu u atletici! (VIDEO)

Новости онлине

14. 09. 2025. u 15:55

Na Svetskom prvenstvu u atletici, koje se održava u Tokiju, došlo je do istorijskog trenutka u muškoj trci na 100 metara.

СТИГАО НОВИ ЈУСЕИН БОЛТ! Разнео је ривале у финалу трке на 100 метара на Светском првенству у атлетици! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Jamajkanski sprinter Oblik Sevilj (Oblique Seville) je postao svetski prvak, osvojivši zlato sa impresivnim vremenom od 9,71 sekundi – što je njegov lični rekord i jedan od najbržih vremena u istoriji discipline.

Ovo je prvi put da Jamajka ima novog šampiona u ovoj disciplini još od vremena legendarnig Juseina Bolta (2016).

A "novi Bolt" nije razočarao...

Pred oko 60.000 gledalaca na stadionu u Tokiju, finale je bilo izuzetno napeto, sa vetrom od +0.9 m/s (što je "poguralo" takmičare u leđa, ali uz dozvoljenu jačinu).

Na stazi - svi favoriti. Bio je tu i branilac titule  Lajls (SAD), i olimpijski finalista Kišejn Tompson, i Letsile Teboe (Bocvana)...

Trka je počela sa odličnim startovima, kada je Tompson imao najbolji izlaz iz bloka, ali njegov sunarodnik je brzo preuzeo vođstvo u srednjoj fazi i "poleteo" ka trijumfu. Lajls je davao sve od sebe da propušteno nadoknadi u finišu, ali - uzalud. Jamajčani su za njega ovoga puta bili prebrzi...

- Ovo je san koji se ostvario! Osećao sam se kao da lebdim - rekao je pobednik, koji je i u polufinalu bio impresivan (9,86).

Iza njega i njegovih 9,71 uz pomenuti lični rekord, kroz cilj su prošli Tompson sa Majajke sa 9,82, zatim Amerikanac Lajls sa 9,89, te Letsil Teboe (9,92), Južnoafrikanac Gift Leotela (9,97)...

Foto: FOTO: Tanjug/AP

Ko je Oblik Sevilj? Biografija, rezultati, trener - Boltov...

Oblik Sevilj (rođen 6. juna 2001. godine u Kingstonu, Jamajka) je 24-godišnji  sprinter, specijalizovan za 100 i 200 metara, i jedan od najvećih talanata nove generacije u atletici.

Ponikao je u lokalnim klubovima u Jamajci, a trener mu je Glen Mils (koji je radio sa Juseinom Boltom), što ga je učinilo "naslednikom" Bolta.

Sevilj je brzo napredovao: 2022. godine je osvojio srebro na Igrama komonvelta (9,90), a 2023. je bio četvrti na Svetskom prvenstvu u Budimpešti (9,88). U 2024. je imao razočaravajuće olimpijsko finale u Parizu (4. mesto sa 9,91), ali je 2025. eksplodirao – pobedio je Lajlsa dva puta u Dijamantskoj ligi (u Lozani i Monaku), postavljajući lični rekord od 9.77 ranije ove godine. Jusein Bolt ga je lično pohvalio, rekavši da "Sevilj može da nadmaši moj svetski rekord" (9,58).

Van staze, on je skroman momak, student na Univerzitetu u Teksasu (gde je studirao marketing), i aktivista za mentalno zdravlje sportista. 

