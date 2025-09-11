VELIKA FINANSIJSKA PODRŠKA! Vlada Srbije dodelila novčane nagrade sportistima i trenerima za uspehe na evropskim takmičenjima
Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici rešenja o dodeli novčanih nagrada sportistima i sportistkinjama za ostvarene rezultate na nedavno održanim evropskim takmičenjima.
Reprezentativci Srbije Azamat Tuskaev i Georgi Tibilov su osvojili srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u rvanju, dok je Aleksandru Komarovu pripalo bronzano odličje. EP u rvanju je održano od 7. do 13. aprila ove godine u Bratislavi.
U saopštenju se navodi da je novčanu nagradu dobila i reprezentativka Srbije Radmila Zagorac za osvojenu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u dizanju tegova. EP je održano u Kišinjevu od 13. do 21. aprila ove godine.
Za osvojenu srebrnu medalju iznos nagrade na evropskim prvenstvima je 15.000 evra, a za bronzanu 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Nagrade u istim iznosima dodeljene su i njihovim trenerima.
Najnovija vest!
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
LUKA DONČIĆ GRMI KAO NIKAD! Sram te bilo, uzeo si pare
11. 09. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)