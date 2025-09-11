VELIKA FINANSIJSKA PODRŠKA! Vlada Srbije dodelila novčane nagrade sportistima i trenerima za uspehe na evropskim takmičenjima

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici rešenja o dodeli novčanih nagrada sportistima i sportistkinjama za ostvarene rezultate na nedavno održanim evropskim takmičenjima.

Foto Shutterstock

Reprezentativci Srbije Azamat Tuskaev i Georgi Tibilov su osvojili srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u rvanju, dok je Aleksandru Komarovu pripalo bronzano odličje. EP u rvanju je održano od 7. do 13. aprila ove godine u Bratislavi.

U saopštenju se navodi da je novčanu nagradu dobila i reprezentativka Srbije Radmila Zagorac za osvojenu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u dizanju tegova. EP je održano u Kišinjevu od 13. do 21. aprila ove godine.

Za osvojenu srebrnu medalju iznos nagrade na evropskim prvenstvima je 15.000 evra, a za bronzanu 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Nagrade u istim iznosima dodeljene su i njihovim trenerima.

